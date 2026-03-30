İsmail Saymaz Özkan Yalım rezaleti için patladı: CHP bir yıldır biliyormuş!

CHP'li Uşak Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da aralarında bulunduğu 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor

Skandal patlayınca CHP'li başkanı savunmaya geçen CHP medyası son ortaya çıkan rezillikler karşısında daha fazla aynı duruşu devam ettiremedi. Konuya ilişkin Halk TV canlı yayınına katılan gazeteci İsmail Saymaz, soruşturmanın detayları ve CHP yönetiminin tutumu hakkında önemli iddialarda bulundu.

Yalım'a ait mekanlara yönelik operasyonlara değinen Saymaz, "Bir kere buna özel hayat diyemeyiz kardeşim. Böyle bir özel hayat savunusu yoktur." dedi. Söz konusu kişinin otel ve eğlence merkezi gibi mekanları olduğuna işaret eden Saymaz, "Otelinde dün baskın yapıldı, eğlence mekanlarına. Görüntülere el konuldu. Neden bu görüntülere el konuldu? Muhtemelen şuna bakılacaktır, buraya gelen giden CHP'liler var mı? Kalan, konaklayan CHP'liler var mı? Buna Özgür Özel de dahil öyle anlıyorum." ifadelerini kullandı.

"HİYERARŞİSİ ALTINDAKİ BİR GENÇ KADINLA BÖYLE BİR İLİŞKİ KURAMAZ"

Siyasetçilerin kendi emri altında çalışan kişilerle kurduğu ilişkilerin etik boyutunu eleştiren Saymaz, şunları kaydetti:

"Bir siyasetçi, çalıştığı yerde hiyerarşisi altındaki bir genç kadınla böyle bir ilişki kuramaz. Bu kabul edilemez. Halkımız ne güzel söylüyor, davul dengi dengine diyor. 60 yaşına gelmiş bir adam, 20-21 yaşındaki bir genç kadınla böyle bir ilişki kuramaz. Genç kadının parası yoksa, siyasi mevkisi yoksa neden bunu tercih etsin? Demek ki bir hiyerarşi var. Parayla ve siyasi kariyerle oluşmuş bir hiyerarşi var. Bir siyasetçi bundan faydalanamaz. Doğru bir şey değil. Kim olursa olsun değil."

"KAMU KAYNAKLARINI SEFERBER EDEMEZSİNİZ"

İddiaların merkezindeki kadının belediye kadrosunda çalıştığına dikkat çeken Saymaz, konuya "Kaldı ki bu kişi belediye kadrosunda çalışıyor. Üçüncüsü de bu, çok vahim. Siz belediye kadrosuna aldınız, çok önceden birlikteydiniz aldınız ya da aldınız birlikte oldunuz. Belediye personelinizle, kamu kaynaklarıyla, onunla kamu kaynaklarını kendi bu yaşantınıza seferber edemezsiniz." sözleriyle işaret etti.

"NEDEN VAKTİNDE MÜDAHALE ETMEDİLER"

Uşak'taki durumun uzun süredir bilindiğini savunan Saymaz "Benim öğrendiğim de şu, Uşak'ta bu bir yıldır biliniyormuş. Ben döndüm dün Uşak'ta kimi CHP'lilerle konuştum. Biliniyormuş, uyarılmış insanlar. Bu şikayetlerin CHP Genel Merkezine aktarıldığı iddia ediliyor, doğru mu bilmiyorum. Operasyondan iki gün önce Uşak yerel basınında bir gazeteci bu olayı yazmış." dedi.

Partinin yetkili organlarının duruma sessiz kaldığını öne süren Saymaz, "O halde bu adam biliniyorsa, bir yıldır bu adamın servetini de kullanarak böylesi bir yozlaşmanın içinde olduğu biliniyorsa neden Cumhuriyet Halk Partililer buna vaktinde müdahale etmediler? Neyi beklediler yani, neyi beklediler? Hiç kimse özel hayat savunusu yapmamalı burada." değerlendirmesinde bulundu.