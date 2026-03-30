Genç kızla basılan Özkan Yalım'ın gayri ahlaki videosu! Özgür Özel'in iddiası...

UŞAK'ın CHP'li belediye başkanı Özkan Yalım, rüşvet iddiasıyla otel odasında gözaltına alınmıştı. Özkan Yalım'ın o sırada otel odasında 21 yaşındaki belediye çalışanı olan genç kızla yakalanmıştı. Kapıyı yarı çıplak açan Özkan Yalım ile ilgili baskın görüntüleri medyaya düşmüştü. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yalım mevzusuna o videodan girdi. Kaydın yayılmasına tepki gösterdi.

CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "kişi ve firmalardan rüşvet aldığı" iddiasıyla yürütülen soruşturma soruşturma kapsamında geçen cuma Ankara'da gözaltına alınmıştı.

Özkan Yalım'ın otelde yarı çıplak bir şekilde 21 yaşındaki Uşak Belediyesi çalışanı S.A. isimli bir kadınla yakalanmıştı. Genç kız Uşak belediyesi personeli çıkmıştı. Evli olan Özkan Yalım'ın 2 sevgilisi olduğu belirlenmişti. Diğer sevgilisi A.A. ise Kocaeli'nde gözaltına alınmıştı.

Başkanın gayri ahlaki görüntüsü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yasak ilişkiyle gündeme oturan Özkan Yalım konusunda açıklama yaptı.

Özgür Özel, baskın anı görüntülerinin medyaya düşmesine tepki gösterdi ve şunları söyledi:

-İçişleri Bakanlığı’na bağlı polisler Ankara Emniyeti bize diyor ki ‘Biz yapmadık, haberimiz bile yoktu. İstanbul’dan geldiler, bize güvenmediler.!

-İstanbul’dan istihbarat almışlar otelde olduğuna dair, otelin kapısını çalıp o videoları çekmişler.

-O videoları, İçişleri Bakanı’na soruyorum, 1,5 saat içinde yandaş basına servis edildi.

-O videoları çeken polis, o videoyu gitti birine emanet etti. Ya da kendi yaptı. Bunlar hakkında soruşturma açtınız mı? O kişilere sorun bakalım, bunu Sabah gazetesine ulaştırma talimatı kimden? Ya da onlar savcılığa mı verdiler? O zaman savcıya sorun bakalım bunu kim verdi buraya?