BIST 12.668
DOLAR 44,47
EURO 51,02
ALTIN 6.473,70
HABER /  GÜNCEL

Genç kızla basılan Özkan Yalım'ın gayri ahlaki videosu! Özgür Özel'in iddiası...

Genç kızla basılan Özkan Yalım'ın gayri ahlaki videosu! Özgür Özel'in iddiası...

UŞAK'ın CHP'li belediye başkanı Özkan Yalım, rüşvet iddiasıyla otel odasında gözaltına alınmıştı. Özkan Yalım'ın o sırada otel odasında 21 yaşındaki belediye çalışanı olan genç kızla yakalanmıştı. Kapıyı yarı çıplak açan Özkan Yalım ile ilgili baskın görüntüleri medyaya düşmüştü. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yalım mevzusuna o videodan girdi. Kaydın yayılmasına tepki gösterdi.

Abone ol

CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "kişi ve firmalardan rüşvet aldığı" iddiasıyla yürütülen soruşturma soruşturma kapsamında geçen cuma Ankara'da gözaltına alınmıştı.

Genç kızla basılan Özkan Yalım'ın gayri ahlaki videosu! Özgür Özel'in iddiası... - Resim: 0

Özkan Yalım'ın otelde yarı çıplak bir şekilde 21 yaşındaki Uşak Belediyesi çalışanı S.A. isimli bir kadınla yakalanmıştı. Genç kız Uşak belediyesi personeli çıkmıştı. Evli olan Özkan Yalım'ın 2 sevgilisi olduğu belirlenmişti. Diğer sevgilisi A.A. ise Kocaeli'nde gözaltına alınmıştı.

Başkanın gayri ahlaki görüntüsü
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yasak ilişkiyle gündeme oturan Özkan Yalım konusunda açıklama yaptı.

Genç kızla basılan Özkan Yalım'ın gayri ahlaki videosu! Özgür Özel'in iddiası... - Resim: 1

Özgür Özel, baskın anı görüntülerinin medyaya düşmesine tepki gösterdi ve şunları söyledi:
-İçişleri Bakanlığı’na bağlı polisler Ankara Emniyeti bize diyor ki ‘Biz yapmadık, haberimiz bile yoktu. İstanbul’dan geldiler, bize güvenmediler.!

-İstanbul’dan istihbarat almışlar otelde olduğuna dair, otelin kapısını çalıp o videoları çekmişler.
-O videoları, İçişleri Bakanı’na soruyorum, 1,5 saat içinde yandaş basına servis edildi.

Genç kızla basılan Özkan Yalım'ın gayri ahlaki videosu! Özgür Özel'in iddiası... - Resim: 2

-O videoları çeken polis, o videoyu gitti birine emanet etti. Ya da kendi yaptı. Bunlar hakkında soruşturma açtınız mı? O kişilere sorun bakalım, bunu Sabah gazetesine ulaştırma talimatı kimden? Ya da onlar savcılığa mı verdiler? O zaman savcıya sorun bakalım bunu kim verdi buraya?

-Video kaçta çekildi, kaçta İstanbul’a aktarıldı, Sabah gazetesinin eline geçene kadar ki sürede video kimin emanetindeydi? Öyle haysiyet cellatlığı yapmak kolay.

ÖNCEKİ HABERLER
İran BAE'ye 11 balistik füze ve 27 silahlı İHA ile saldırdı