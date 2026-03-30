Hasbi Dede taciz etmişti! 16 yaşındaki Tuana kazada öldü sürücü bakın kim çıktı

GİRESUN Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede tarafından cinsel tacize uğradığı ortaya çıkan Tuana, geçtiğimiz günlerde kendisine araç çarpması sonucu ağır yaralanmıştı. Kaza şüpheli bulunurken, 16 yaşındaki taciz mağduru Tuana hastanede yaşamını yitirdi. Genç kıza çarpar aracın sürücüsünün Hasbi Dede ile bağlantısı var deniliyor.

GİRESUN Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, Şubat ayında 16 yaşındaki Tuana T.'ye gönderdiği mesajların ifşa olmasının ardından CHP'den atılmıştı. Hasbi Dede İçişleri Bakanlığı tarafından da görevden alınmıştı. Taciz iddiası sebebiyle Hasbi Dede, yaklaşık bir ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilmişti. 

ARABA ÇARPTI
Hasbi Dede'nin taciz ettiği öne sürülen 16 yaşındaki Tuana T.'ye Sahil Yolu Görele Köprüsü üzerinde araba çarptı. Ağır yaralanan genç kız kazasının ardından kaldırıldığı Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımı alındı. Tuana'nın bugün tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Tuana'ya çarpan sürücü meğer...

-Kazaya karışan araç sürücüsü şüpheli Adem Hasbaş’ın Görele’de “Ziyade Restoran“da çalıştığı, işyerinin sahibi Osman Akkoyun’un Hasbi Dede’nin eski eniştesi olduğu öğrenildi.
-24 Nisan'da taciz davası duruşması vardı

HASBİ DEDE TACİZ OLAYI NE?

Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, şubat ayında "çocuğa karşı cinsel taciz" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 

10 Şubat'ta tutuklanan Dede'nin mesajları ile o dönem 16 yaşında olan çocuk Tuana T.'yi taciz ettiği öne sürülmüş, Görele Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianame ile Dede'nin 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. Dede, İçişleri Bakanlığınca 12 Şubat'ta Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı.

