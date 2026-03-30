Bilişim Teknolojileri MYO’da ‘Genç Ofis’ açıldı

SUBÜ Bilişim Teknolojileri MYO'ya Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle kazandırılan 'Genç Ofis', düzenlenen açılış programıyla hizmete alındı.

Abone ol

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu’nda, Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle ‘Genç Ofis’ açıldı.

Açılış programına SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ve Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz’un yanı sıra SUBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sinan Serdar Özkan, Genel Sekreter Doç. Dr. Gökhan Ergen, Karasu Belediye Başkan Yardımcısı Muhammet Gençbay, Karasu Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kemal Ataç, Kocaali Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ramazan Doğanay, Bilişim Teknolojileri MYO Müdürü Doç. Dr. Gökhan Atalı ile ilçe protokolü, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Aktif üniversite hayatına katkı sağlayacak

Açılış töreninde konuşan SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Genç Ofis’in öğrencilerimizin hem akademik hem de sosyal gelişimlerine katkı sunacak önemli bir yaşam alanı olacağına inanıyoruz. Aynı zamanda bu merkez, üniversitemiz ile kamu kurumları arasındaki iş birliğinin somut bir örneğini oluşturuyor. Öğrencilerimizin birlikte üretmesine, sosyalleşmesine ve aktif bir üniversite hayatı sürdürmesine katkı sağlamasını hedefliyoruz” dedi.

Açılış programı detayları

‘Genç Ofis’ bünyesinde öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler gerçekleştirebileceği alanlar oluşturuldu. Öğrencilerin birlikte vakit geçirebileceği ve çeşitli etkinliklere katılabileceği merkezin, Bilişim Teknolojileri MYO öğrencilerinin gelişimine katkı sunması hedefleniyor. Karşılıklı hediye takdimlerinin gerçekleştirildiği açılış programında, Karasu Belediye Başkan Yardımcısı Muhammet Gençbay tarafından Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık’a tablo hediye edilirken, Rektör Sarıbıyık tabloyu Genç Ofis’in duvarına astı. Bilişim Teknolojileri MYO Müdürü Doç. Dr. Gökhan Atalı da İl Müdürü Cemil Boz’a öğrenciler tarafından hazırlanan bir tablo takdim etti. ‘Genç Ofis’te sergilenen eserlerin Sakarya’daki gençlik merkezlerinden yararlanan öğrenciler tarafından hazırlandığı belirtildi.