Rusya'dan İngiliz diplomat için sınır dışı kararı

Rusya, İngiltere'nin Moskova Büyükelçiliği çalışanı diplomatı, istihbarat elemanı olduğu gerekçesiyle sınır dışı etme kararı aldığını duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İngiliz diplomatın, İngiltere istihbaratına çalıştığının tespit edildiği belirtildi.

Bu sebeple İngiltere'nin Moskova Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Danae Dholakia'nın Bakanlığa çağrıldığı kaydedilen açıklamada, "Maslahatgüzara, bir diplomatın ülkemize giriş iznine başvurduğunda yanlış bilgiler verdiğinin ortaya çıkarılmasıyla ilgili protesto notası verildi. Bu diplomatın İngiliz istihbaratı çalışanı olduğu ve ülkemizde yıkıcı faaliyetler yürüttüğü tespit edildi." ifadesi kullanıldı.

Bunun Rus yasalarına aykırı olduğu vurgulanan açıklamada, söz konusu diplomatın akreditasyonunun iptal edildiği ve ülkeyi terk etmesi gerektiği belirtildi.

İngiliz istihbaratının Rus topraklarında gizli şekilde faaliyet göstermesine izin verilmeyeceği kaydedilen açıklamada, Rusya'nın ulusal güvenlik çıkarları doğrultusunda hareket etmeyi sürdüreceğinin, Londra'nın da durumu gerginleştirmesi halinde buna karşılık verileceğinin altı çizildi.

