Beşiktaş'ta bankada dehşet dolu dakikalar! Soygun sanıldı gerçek bambaşka çıktı! Meğer daha önce...
Beşiktaş'ta özel bir banka şubesinde dehşet dolu dakikalar yaşandı. Bıçakla bankaya giren şüpheli, banka müdürünün boğazına bıçak dayayarak güvenlik görevlisinin silahını eline geçirdi. Bankanın önünde silahla havaya ateş açan şüpheli polisin devreye girmesiyle etkisiz hale getirildi. Şahsın banka soygununa kalkıştığı zannedildi ancak gerçeğin bambaşka olduğu anlaşıldı. İşte detaylar...
Olay, bugün saat 10.30 sıralarında İstanbul Beşiktaş'ta Nispetiye Mahallesi Aytar Caddesi'nde bulunan özel bir bankada meydana geldi. Muhammet S. bankaya girerek bankanın müdürü Özlem G.E.’nin boğazına bıçak dayadı ardından güvenlik görevlisinden silahını bırakmasını istedi.
Güvenlik görevlisinin bıraktığı silahı alan şüpheli bankadan dışarı çıkarak havaya ateş açtı. Soygun ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Polis köpeğiyle yapılan müdahalenin ardından yakalanan şüpheli, gözaltına alındıktan sonra hastaneye götürüldü. Kullandığı silah ve bıçak polis tarafından ele geçirildi.
Daha önce bankada çalışmış! İşten çıkarılma sebebi...
Soyguna kalkıştığı öne sürülen şüphelinin görüntüleri sosyal medyada gündem olurken, kısa sürede gerçek ortaya çıktı. Şüphelinin eski çalışan ve takıntılı aşık olduğu öğrenildi.