Yılın bomba transferi: Osayi-Samuel Süper Lig devine 'evet' dedi

Sarı-kırmızılılar, sağ bek hattını güçlendirmek için rotayı tanıdık bir isme kırdı. Fenerbahçe ile yolları ayrılan Bright Osayi-Samuel, Galatasaray'ın transfer listesinin ilk sıralarına yerleşti. Nijeryalı oyuncunun Türkiye'ye dönüş ihtimali transfer piyasasını hareketlendirdi.

Yeni sezon planlamasına başlayan Galatasaray, transferde dikkat çeken bir hamleye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların gündeminde, Fenerbahçe'nin eski yıldızı Bright Osayi-Samuel yer alıyor.

ESKİ FENERBAHÇELİ YENİDEN SÜPER LİG YOLUNDA

İngiltere Championship ekiplerinden Birmingham'da forma giyen Nijeryalı futbolcunun, kariyerine farklı bir takımda devam etmek istediği belirtildi. Süper Lig'e geri dönme ihtimali bulunan Osayi-Samuel için Galatasaray'ın devreye girdiği ifade edildi.

ASLAN'IN HEDEF LİSTESİNDE

Sarı-kırmızılı yönetimin, maliyet-performans açısından Osayi-Samuel'i sağ bek rotasyonu için önemli bir aday olarak değerlendirdiği aktarıldı.

AYRILIK KARARI ALDI

Middlesbrough karşısında alınan 3-1'lik mağlubiyet sonrası eleştirilerin odağına yerleşen Osayi-Samuel'in, bu maçın ardından forma şansı bulmakta zorlandığı ve ayrılık kararı aldığı öne sürüldü.

SAĞ BEKTE YENİ PLAN

Galatasaray'da bu sezon sağ bekte Roland Sallai görev alırken, Wilfried Singo'ya gelen teklifler nedeniyle alternatif arayışları hız kazandı. Ara transfer döneminde kiralanan Sacha Boey'un geleceği de sezon sonunda netleşecek.

PERFORMANSI

Bright Osayi-Samuel, bu sezon Birmingham formasıyla 22 maçta görev alırken 1 asist yaptı.

ÖNCEKİ HABERLER
Uluslararası Sıfır Atık Günü'nün 4'üncü yılı! Bu yılın teması gıda israfı
Uluslararası Sıfır Atık Günü'nün 4'üncü yılı! Bu yılın teması gıda israfı
Türkiye Sigorta yeni ürünü Esnek Sağlık Sigortası'nı hizmete sundu
Türkiye Sigorta yeni ürünü Esnek Sağlık Sigortası'nı hizmete sundu
Avrupa'nın 5 ülkesinde Baybaşin operasyonu! Tüm mallarına el konuldu
Avrupa'nın 5 ülkesinde Baybaşin operasyonu! Tüm mallarına el konuldu
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza nedeniyle İstanbul istikameti ulaşıma kapandı
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza nedeniyle İstanbul istikameti ulaşıma kapandı
APP plaka nasıl anlaşılır? Erteleme yok 2 gün kaldı bu örneklere bakın!
APP plaka nasıl anlaşılır? Erteleme yok 2 gün kaldı bu örneklere bakın!
Bakan Kurum, sıfır atık geri kazanım verilerini açıkladı
Bakan Kurum, sıfır atık geri kazanım verilerini açıkladı
İstanbul'daki son yağışlar barajların doluluk oranını artırdı
İstanbul'daki son yağışlar barajların doluluk oranını artırdı
İstanbul'da polis servisi kazası 4'ü ağır 30 yaralı var: Kalbi duran polis hayata döndürüldü
İstanbul'da polis servisi kazası 4'ü ağır 30 yaralı var: Kalbi duran polis hayata döndürüldü
Montella'dan Arda Güler'e özel görev
Montella'dan Arda Güler'e özel görev
Etimesgut Belediyesi zimmet operasyonu farklı çıktı! Başkan Erdal Beşikçioğlu'nun...
Etimesgut Belediyesi zimmet operasyonu farklı çıktı! Başkan Erdal Beşikçioğlu'nun...
Kosovalı futbolcu Aliti, Türkiye ile oynayacakları play-off finali hakkında konuştu
Kosovalı futbolcu Aliti, Türkiye ile oynayacakları play-off finali hakkında konuştu
İki LNG tankeri Hürmüz Boğazı'ndan geçti
İki LNG tankeri Hürmüz Boğazı'ndan geçti