Yılın bomba transferi: Osayi-Samuel Süper Lig devine 'evet' dedi

Sarı-kırmızılılar, sağ bek hattını güçlendirmek için rotayı tanıdık bir isme kırdı. Fenerbahçe ile yolları ayrılan Bright Osayi-Samuel, Galatasaray'ın transfer listesinin ilk sıralarına yerleşti. Nijeryalı oyuncunun Türkiye'ye dönüş ihtimali transfer piyasasını hareketlendirdi.
Yeni sezon planlamasına başlayan Galatasaray, transferde dikkat çeken bir hamleye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların gündeminde, Fenerbahçe'nin eski yıldızı Bright Osayi-Samuel yer alıyor.
ESKİ FENERBAHÇELİ YENİDEN SÜPER LİG YOLUNDA
İngiltere Championship ekiplerinden Birmingham'da forma giyen Nijeryalı futbolcunun, kariyerine farklı bir takımda devam etmek istediği belirtildi. Süper Lig'e geri dönme ihtimali bulunan Osayi-Samuel için Galatasaray'ın devreye girdiği ifade edildi.
ASLAN'IN HEDEF LİSTESİNDE
Sarı-kırmızılı yönetimin, maliyet-performans açısından Osayi-Samuel'i sağ bek rotasyonu için önemli bir aday olarak değerlendirdiği aktarıldı.
AYRILIK KARARI ALDI
Middlesbrough karşısında alınan 3-1'lik mağlubiyet sonrası eleştirilerin odağına yerleşen Osayi-Samuel'in, bu maçın ardından forma şansı bulmakta zorlandığı ve ayrılık kararı aldığı öne sürüldü.
SAĞ BEKTE YENİ PLAN
Galatasaray'da bu sezon sağ bekte Roland Sallai görev alırken, Wilfried Singo'ya gelen teklifler nedeniyle alternatif arayışları hız kazandı. Ara transfer döneminde kiralanan Sacha Boey'un geleceği de sezon sonunda netleşecek.
PERFORMANSI
Bright Osayi-Samuel, bu sezon Birmingham formasıyla 22 maçta görev alırken 1 asist yaptı.