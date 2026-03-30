Alperen Şengün'den inanılmaz performans! New Orleans'ı tek başına yerle bir etti

NBA'de Houston Rockets, New Orleans'a konuk oldu. Houston, mücadeleyi farklı kazanırken, milli oyuncumuz Alperen Şengün, performansıyla maça damga vurdu.

NBA'de Houston Rockets, yıldız oyuncusu Alperen Şengün'ün etkileyici performansıyla New Orleans'ı 134-102 mağlup etti. Alperen, karşılaşmayı 36 sayı, 13 ribaund ve 7 asistle tamamlayarak galibiyetin mimarı oldu.

Houston, bu sonuçla Batı Konferansı'nda Minnesota ile birlikte 5. sırayı paylaştı.

ALPEREN ŞENGÜN NEW ORLEANS'A KARŞI ŞOV YAPTI

Alperen mücadelede özellikle dış şut performansıyla dikkat çekti. Milli oyuncu, 3 sayı çizgisinin gerisinden 7'de 5 isabet bulurken, istatistik hanesine ayrıca 3 top çalma ve 3 blok da ekledi. Rockets'ta Kevin Durant ve Jabari Smith Jr. 20'şer sayıyla skora katkı verirken, Tari Eason 15 sayıyla oynadı.

Orleans cephesinde Dejounte Murray 19 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, Zion Williamson ve Saddiq Bey 18'er sayıyla mücadele etti. Derik Queen 13 sayı üretirken, çaylak Jeremiah Fears 12 sayı ve 5 asistle katkı verdi. Ancak New Orleans ekibi, Rockets karşısında üst üste üçüncü yenilgisini aldı.