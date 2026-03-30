Sağanak deniz ulaşımını vurdu: İDO ve BUDO’da seferler iptal

Yurt genelinde etkisini artıran olumsuz hava koşulları ve şiddetli fırtına, deniz ulaşımını durma noktasına getirdi. İstanbul ve Bursa arasındaki bağlantıyı sağlayan İDO ve BUDO, güvenlik gerekçesiyle bugünkü çok sayıda seferin iptal edildiğini duyurdu.

Marmara Denizi’nde sabah saatlerinden itibaren etkili olan fırtına ve sağanak yağış, deniz trafiğini olumsuz etkilemeye devam ediyor. Devam eden hava muhalefeti nedeniyle operasyonel riskleri göz önünde bulunduran deniz otobüsü işletmeleri, güncel sefer takviminde kapsamlı iptallere gitti.

İDO VE BUDO’DAN PEŞ PEŞE İPTAL DUYURULARI

Deniz ulaşımının iki ana aktörü olan İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), yolcuların mağduriyet yaşamaması adına iptal edilen hatları kamuoyuyla paylaştı.

İptal Edilen İDO Seferleri:

08.30: Bursa – Armutlu – Armutlu Tatil Köyü – Yenikapı – Kadıköy
09.05: Kabataş – Kadıköy – Yenikapı – Armutlu – Bursa

İptal Edilen BUDO Seferleri:

Marmara’nın güney hattında da fırtınanın etkisiyle seferler askıya alındı. İptal edilen başlıca hatlar şunlar:

07.00 / 09.30: Bursa (Mudanya) – İstanbul (Kabataş)
08.00 / 11.30: İstanbul (Kabataş) – Bursa (Mudanya)
09.30 / 13.00: Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas)
10.00 / 11.30: Armutlu (İhlas) – İstanbul (Kabataş) / Bursa

YOLCULARA "GÜNCEL TAKİBİ" UYARISI

Yetkililer, hava koşullarının seyrine göre gün içindeki diğer seferlerde de değişiklik yapılabileceğini belirtti. Terminal noktalarında bekleyen ya da biletli olan yolcuların, seyahatlerinden önce ilgili kurumların resmi internet siteleri ve mobil uygulamaları üzerinden son durumu kontrol etmeleri önemle tavsiye ediliyor.

