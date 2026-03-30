Bakan Çiftçi'den polis ve bekçilere müjde! Çalışma şartları iyileştirilecek

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, polis ve bekçilerin çalışma şartlarını iyileştirecek yeni düzenlemelerin sinyalini verdi. Bakan Çiftçi, her iki meslek grubunda da mesai saatlerinde değişiklik yapılacağını duyurdu.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye Basın Federasyonu'nda (TÜBAF) "Anadolu Sohbetleri" kapsamında düzenlenen programda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Gazetecilerin sorularını cevaplayan Bakan Çiftçi, polis ve bekçilerin çalışma saatlerinde yeni düzenlemenin sinyalini verdi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, basın mensuplarıyla bir araya gelerek polis ve bekçilerin çalışma şartlarında iyileştirmeler yapılacağını ve sokak çeteleri ile uyuşturucuyla mücadelede kararlılık mesajı verdi.

Çarşı ve mahalle bekçilerinin gece görevlerinin yanı sıra ihtiyaç duyulan alanlarda da görevlendirilmelerine imkan sağlayacak bir düzenleme öngörülüyor.

Polislerin çalışma düzeni 12/36 saat olarak yeniden yapılandırılacak ve mezuniyet takvimi haziran başına çekilecek.

Çocukları suça sürüklemeye çalışan sokak çetelerine karşı operasyonların artarak devam edeceği belirtildi.

Uyuşturucuyla mücadelede 1 Ocak-22 Mart 2026 tarihleri arasında 13 ton uyuşturucu madde, 37,8 milyon adet sentetik ecza ve 13 bin kök kenevir-skunk ele geçirildiği bilgisi paylaşıldı.

Polis Meslek Kanunu'na yönelik hazırlıkların olup olmadığı sorusu üzerine Bakan Çiftçi şunları söyledi:

"Önümüzdeki hafta netleştirmeyi planladığımız bir çalışmamız var. Bu çalışmaya göre, ülkemiz genelinde görev yapan bekçilerin yalnızca gece saatlerinde görev yapmaları yerine, valilik emir ve yönetimi altında ihtiyaç duyulan alanlarda da görevlendirilmelerine imkan sağlayacak bir düzenleme öngörüyoruz. Çarşı ve mahalle bekçilerimiz, illerde alınacak inisiyatif ile belirlenecek noktalarda nöbet görevi üstlenebilecekler.

Ayrıca, bu dönem Polis Akademisi'nden 10 bin polis adayımız mezun oluyor. Eylül ayına göre planlanan mezuniyet takvimini haziran ayı başına çekeceğiz. Böylelikle, ülkemiz genelinde 12/36 saat çalışma düzenine geçeceğiz. Polisimizin çalışma şartlarını rahatlatacak ve motivasyonlarını yükseltecek düzenlemeleri hayata geçireceğiz."