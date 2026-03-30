Fenerbahçe'de kıyım... Yıldız isim neredeyse bedavaya gidecek

Abone ol

Fenerbahçe'nin devre arasında eski kulübü Dinamo Zagreb'e kiraladığı Dominik Livakovic için dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli yönetimin, Hırvat kalecinin bonservisinde indirime gittiği öne sürüldü.

BONSERVİS BEKLENTİSİ 1-2 MİLYON EUROYA ÇEKİLDİ

Sportske Novosti'nin haberine göre Fenerbahçe, daha önce 4 milyon euro olarak belirlediği bonservis beklentisini 1-2 milyon euro seviyesine düşürdü. Bu hamlenin transfer sürecini hızlandırmayı amaçladığı ifade edildi.

ZAGREB GERİ ALMAK İSTİYOR

Dinamo Zagreb'in ise bu transfer için yaklaşık 1 milyon euro ödemeye hazır olduğu belirtilirken, Livakovic'in de bonuslarla birlikte yıllık 1 milyon euro kazanabileceği aktarıldı.

KARİYERİNE ÜLKESİNDE DEVAM ETMEK İSTİYOR

Hırvat kalecinin kariyerine ülkesinde devam etmek istediği ve bu nedenle Dinamo Zagreb'e dönüşe sıcak baktığı ifade edildi.