BIST 12.698
DOLAR 44,46
EURO 51,25
ALTIN 6.471,32
HABER /  SPOR

Trabzonspor'a Galatasaray derbisi öncesi büyük şok! Yıldız futbolcu milli takımda sakatlandı

Süper Lig'de gelecek hafta oynanacak Trabzonspor-Galatasaray derbisi öncesi Karadeniz ekibine yıldız futbolcusu Ernest Muci'den kötü haber geldi.

Abone ol

Süper Lig'de gelecek hafta Trabzonspor-Galatasaray derbisi oynanacak. Dev maç öncesi iki takımda hazırlıklarına devam ederken, Milli Takımda bulunan Ernest Muçi'den can sıkan bir haber geldi.

HT Spor'un haberine göre Ernest Muçi, Arnavutluk Milli Takımı’nda sakatlandı ve Trabzon’a dönüyor. İlk bilgilere göre durumu çok ciddi değil; tedavisi Trabzon’da devam edecek. Yılız oyuncunun durumu maç saatine kadar belirsizliğini koruyacak.

Trabzonspor'a Galatasaray derbisi öncesi büyük şok! Yıldız futbolcu milli takımda sakatlandı - Resim: 0

Arnavutluk Futbol Federasyonu'ndan açıklama:

"Ernest Muci, bugünkü antrenmanda yer almadı. Cumartesi gününden bu yana sağ arka adalesinde rahatsızlık hisseden oyuncunun MR'ında kas seviyesinde ödem tespit edildi. Bu nedenle birkaç gün dinlenmesi gerekiyor ve Ukrayna maçına tam olarak yetişemeyecek.

Sağlık ekibiyle yapılan görüşmenin ardından Sylvinho, Muci'nin kamptan ayrılmasına karar verdi. Oyuncu, tedavisine devam etmek için bugün Türkiye'ye gitti."

Arnavut futbolcu Trabzonspor formasıyla çıktığı 29 karşılaşmada 13 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. Gösterdiği bu performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini toplayan golcü oyuncu, derbi öncesi Trabzonspor'un en önemli silahı olarak gösteriliyor.

Oulai cezalı

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor, Eyüpspor'a konuk olmuş ve karşılaşmadan 1-0 galip ayrılmıştı. Bordo-mavili ekipte Christ Inao Oulai, karşılaşmanın 77. dakikasında sarı kart görüp, Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.

ÖNCEKİ HABERLER
