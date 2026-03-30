BIST 12.657
DOLAR 44,47
EURO 51,16
ALTIN 6.484,57
HABER /  SPOR

Sinan Burhan'dan bomba iddia! Süper Lig'deki bazı takımlar küme düşürülebilir

Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan'dan, 'futbolda bahis ve şike' soruşturmasıyla ilgili çarpıcı açıklamalar geldi.

Abone ol

Süper Lig’de ligden düşmeler olabilir. Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, YouTube kanalında yaptığı açıklamada Antalyaspor–Alanyaspor maçıyla ilgili yöneticiler bazında şike tespit edildiğini öne sürdü.

Öte yandan Kasımpaşa–Samsunspor maçında da olağan dışı mali büyüklükte bahis oynandığı ve bu karşılaşmada da şike tespit edildiği iddia edildi.

Ayrıca Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya’nın adının kara para ve şike iddialarıyla anıldığı belirtildi.

Tüm bu iddiaların doğrulanması halinde, ilgili takımların ligden düşmesi ya da 12 puana kadar puan silme cezaları gündeme gelebilir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın konuyla ilgili soruşturmada son aşamaya yaklaştığı ifade edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Eşini evde uygunsuz şekilde bastı! Karısının yanındaki dayısı çıkınca...
Eşini evde uygunsuz şekilde bastı! Karısının yanındaki dayısı çıkınca...
Akfen'den eğitime 1000 bilgisayar desteği
Akfen'den eğitime 1000 bilgisayar desteği
Ekonomik güven endeksi Mart'ta geriledi
Ekonomik güven endeksi Mart'ta geriledi
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar normale döndü
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar normale döndü
CHP'de Özkan Yalım krizi! Otelde yarı çıplak basılmıştı eğer istifa etmezse...
CHP'de Özkan Yalım krizi! Otelde yarı çıplak basılmıştı eğer istifa etmezse...
Medipol uzmanından sık idrara çıkanlara uyarı: Normal değil!
Medipol uzmanından sık idrara çıkanlara uyarı: Normal değil!
Bakan Göktaş açıkladı: Mart ayı doğum yardımı ödemeleri hesaplara yatırıldı
Bakan Göktaş açıkladı: Mart ayı doğum yardımı ödemeleri hesaplara yatırıldı
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuş operasyonları normale döndü
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuş operasyonları normale döndü
Muhittin Böcek'in başdanışmanı gözaltına alındı
Muhittin Böcek'in başdanışmanı gözaltına alındı
Etimesgut Belediyesi'ne zimmet operasyonu! Gözaltılar var
Etimesgut Belediyesi'ne zimmet operasyonu! Gözaltılar var
ABD Başkanı Trump'tan İran petrolü etrafı: Dürüst olmak gerekirse...
ABD Başkanı Trump'tan İran petrolü etrafı: Dürüst olmak gerekirse...
Rusya'dan açıklama: Ukrayna'ya ait 102 İHA'yı çeşitli bölgelerde etkisiz hale getirdik
Rusya'dan açıklama: Ukrayna'ya ait 102 İHA'yı çeşitli bölgelerde etkisiz hale getirdik