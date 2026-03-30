BIST 12.698
DOLAR 44,46
EURO 51,25
ALTIN 6.471,32
HABER /  POLİTİKA

Özgür Özel'den Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan iddiası

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın AK Parti'ye katılacağını ileri sürdü. Öte yandan AK Partili Savcı Sayan da Mesut Özarslan'ın bu hafta AK Parti'ye katılabileceğini iddia etti.

Abone ol

CHP'nin Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlediği mitingde konuşan Özel, CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ile ilgili iddiayı gündeme getirdi:

"Erdoğan, Keçiören Belediye Başkanı'nı partine getirmenin, onu partiye katmanın peşindesin. Ve şunu söylüyorlar; 'Bu hafta ortalık karışık, bu gürültü içinde alalım, katalım, geçelim' diyorlar."

İftira ve tehdit gerekçesiyle CHP'den istifa etmişti

Ankara'da Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan 8 Şubat'ta CHP'den istifa etmişti.

Özarslan istifasına gerekçe olarak CHP içinden maruz kaldığını söylediği "iftira ve tehditleri" göstermişti. Özarslan, ayrıca Özel'in kendisine yönelik ağır küfürlerini içeren mesajları paylaşmıştı.

Savcı Sayan: Muradına erip mesut olabilir

Öte yandan benzer bir iddia da AK Partili Savcı Sayan'dan geldi.

X hesabından bir paylaşım yapan Sayan, "Çarşamba günü grup toplantımızda MESUT başkan  muradına erip, mesut olabilir.. Kaynağım beni yanıltmaz…" ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
