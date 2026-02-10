Özgür Özel ağzına geleni saydı "bozuk tohum" dediği Mesut Özarslan için yeni iddia

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, küfrettiği Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ı bir kez daha hedef aldı. Partisinden istifa eden Özarslan'a "İktidara bozuk tohum Mesut'la gidilmez ama Zeydan'la gidilir!" dedi. Özel, Özarslan'ın Ankaragücü tribün liderine "AKP'ye geçiyorum, bana destek olun. Sana da daire alayım" dediğini iddia etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısına Mesut Özarslan'ın istifası ve AK Parti'ye katılacağı iddiaları ardından Mansur Yavaş ve Ankara'nın ilçe belediye başkanlarıyla geldi.

"Sana acırsam namerdim"

Özarslan'a seslenen Özel, "Anladım ki sen hırsızsın. Hırsızlığını bilenlerle uzlaşarak kendini kurtarmaya çalışıyorsun. O senin hakkında suç duyurusunda bulunanlar o lafları yutar. Devir AKP devri değil, bitiyor. Devrimiz başlayınca yalvarsan da yakarsan da seni affetmem. Sen hırsızlığını itiraf ettin. Yolun açık olsun. Gün gelecek devir dönecek o gün elime düşeceksin, sana acırsam namerdim" ifadelerini kullandı.

Özel, partisinden istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ile ilgili küfürlü mesaj polemiğine de yanıt verdi. Özel, Özarslan'ın Ankaragücü tribün liderine kendisine destek vermesi karşılığı daire teklif ettiğini de açıklayarak şunları söyledi:



"İktidar seçimlerde yenildi. 47 yıl sonra partimizi birinci parti yaptık. Erdoğan'ı da partisinin başında ilk kez yenilgiyle tanıştırdık. normalde genel başkanları hedef alırdı geçen sene yenildiği için sesi çıkmadı. her bölgede belediyesi olan tek parti olmayı başardık. Ankara'da yıllarca iki belediye, 2019'da üç belediye ve önceden 4 olan belediye sayımızı 16'ya çıkardık. Hakkını teslim etmek lazım o süreci ABB Başkanı Mansur yavaş ile bazen elindeki anketlerle günde dört-beş kez koşarak gidip gelerek örgütü dinledik. Kimi yerde anket, kimi yerde özel çalışmalar yürütüldü. Bunlardan biri de Keçiören Belediyesi idi. Pek çok iddia gündeme geldi. Kendisini defalarca genel merkeze çapırdım bu iddialara ne diyorsun dedim. Kabahatin varsa şimdi söyle; bizim yolsuzluk yapanla işimiz olmaz. Korktuğun varsa söyle, gereğini yap dedim. Söylenenler iftira, yolsuzluğa bulaşmadım. Herkes şahit. Büyük yeminlerle, çocuklarını ve ailesini yeminlere katarak her şeyi söyleyerek inkar etti. Üç gün öncesine kadar... Her taraftan gelen bilgiler AKP ile gizli görüşme yaptığı oldu. Bir ay önce bana teklif etti diyor başkanımız. Birazdan şahit de gelecek. Öğrendik ki çarşamba AKP'ye katılacak. Kendisine telefon açıyorum binbir tane yemin, bana övgüler... Ertesi gün telefonlar kapatıyor. Bunun üzerine de kendisine telefonla ulaşamadığım için mesaj atıyorum. O mesajları ki efendim anneme küfretti diyor. Haşa! Seni doğan anne utanır dedim her lafa annesini karıştırdığı için. Sızdıracak olsam ona göre konuşurum. Çok utanacağım konuşmaya bakın. CHP Genel Başkanı nerede birileri nerede. Güya mahkemeye verilecek belge.



Anladım ki sen hırsızsın. Hırsızlığını bilenlerle uzlaşarak kendini kurtarmaya çalışıyorsun. O senin hakkında suç duyurusunda bulunanlar o lafları yutar. Devir AKP devri değil, bitiyor. Devrimiz başlayınca yalvarsan da yakarsan da seni affetmem. Sen hırsızlığını itiraf ettin. Yolun açık olsun. Gün gelecek devir dönecek o gün elime düşeceksin, sana acırsam namerdim.



Diyor ki çarşamba günü AKP'ye katılacağım bana destek olun size de destek olayım diyor. Trübün liderlerine 'Sana daire alayım' diyor. Birileri direnip aslan gibi yatıyor, bu da topuklayıp AKP'ye kaçıyor. Mesut temiz bir adamsa iftirada suç üstü yakalandınız. Mesut kirliyse adam kirliyken aynı Aydın operasyonu gibi bu kadar haysiyetsizsiniz.

"Ankaragücü tribün liderine daire teklif etti"

Şimdi bu Ankaragücü'nün; Gecekondu, Sol Açık ve Bekar Evi Çocukları diye üç tribün grubunun liderleri ve önde gelenleri burada. Kendileri bize Meclis’e 3000 kişiyle girmek istediklerini söylediler ancak bu kadarını Aylin Hanım (Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka) sokabildi.

Bütün ajanslara açıktır: ANKA, Anadolu Ajansı, Doğan Haber Ajansı, İhlas Haber Ajansı... Bahçede kendileriyle konuşabilirsiniz. Tribün liderlerine daha dün; bu iş ortaya çıkıp da bu rezalet patlayıp da millet bizi kıracak, onu mazur görecek düşünüp pazar günü aldığı garantiye güvenip diyor ki: 'Çarşamba günü AK Parti grubuna katılıyorum, Ankaragücü olarak yanımızda durun. Her ihtiyacınızı karşılayayım.' Tribün lideri ne dedi? 'Sana da ayda 10 bin dolar alayım!' Buyurun, yapın röportajı son dakika verin! Buyurun!

"Kendisine slogan atsınlar diye adam tutmaya çalışıyor"

Ankaragücü tribün liderlerine sorun. Çarşamba günü geçerken arkasında CHP'den bir kibrit çöpü götüremeyeceğini biliyor. Sanki şanlı, şerefli Atatürk'ün kulübü, göğsünde Atatürk'ü onurla taşıyan kulübü parayla satın alacağını düşünüyor; kendine slogan atsınlar diye adam tutmaya çalışıyor. Oysa Ankaragücü böyle bir utanmazlığın değil, şerefli geçmişinin arkasında durmaktadır. Atatürk'ün partisinin arkasında!"

"Bozuk tohum Mesut'la gidilmez"

Özarslan'a yönelik eleştirilerini sürdüren Özel, sağlamlarla iktidara gidileceğini belirterek, konuşmasını tamamladı:

"İktidara bozuk tohum Mesut'la gidilmez ama Zeydan'la gidilir! Mansur Yavaş'la gidilir! Ekrem Başkan'la gidilir! Namuslu, çalışkan, Atatürkçülerle, Milliyetçilerle, Muhafazakarıyla, sağcısıyla solcusuyla, Kürdüyle Türküyle, Alevisiyle Sünnisiyle, dürüst insanlarla, cesur insanlarla gidilir! Hadi başkanım, yürüyelim iktidara, yürüyelim iktidara!"