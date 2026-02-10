BIST 13.799
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 ülkenin büyükelçisini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya, Arjantin ve Katar büyükelçilerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, İtalya Büyükelçisi Giuseppe Manzo, Arjantin Büyükelçisi Pablo Jose Rodriguez Brizuela ve Katar Büyükelçisi Faisal Abdullah H. A. Al-Hanzab, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

Büyükelçilik mensupları ve aile fertlerini takdim eden büyükelçiler, Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra büyükelçilerle ayrı ayrı görüştü.

