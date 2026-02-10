BIST 13.844
DOLAR 43,63
EURO 52,01
ALTIN 7.085,76
EKONOMİ

Şişecam ZEvRA projesi için güneş enerjili tavan camı geliştirecek

Şişecam, Avrupa Birliği'nin (AB) "Uyumlaştırılmış Döngüsellikle Sağlanan Sıfır Emisyonlu Elektrikli Araçlar" (ZEvRA) projesi kapsamında geliştirilecek döngüsel araç prototipi için bataryaya destek veren güneş enerjili tavan camı üretecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, AB'nin 2035 yılına kadar sıfır karbon emisyonu hedefiyle uyumlu hayata geçirilen ZEvRA projesinde çalışmalar devam ediyor.

Fraunhofer Enstitüsü koordinatörlüğünde yürütülen ve içinde otomotiv markalarının da bulunduğu 28 partnerin katkısıyla 2024'te başlatılan proje, bu yılın sonuna kadar sürecek.

Şişecam, proje ortaklarının üzerinde çalışacağı döngüsel araç prototipi için özel tavan camı geliştirecek. Şirket, üreteceği güneş enerjisi camlarıyla aracın bataryasına destek verecek.

Doğal kaynak ve kimyasal madde kullanımını minimize etmeyi amaçlayan Şişecam, özel cam çözümleriyle araç performansını artırmayı ve ürün yaşam döngüsü boyunca karbon ayak izini azaltmayı hedefliyor.

Şirket, bu teknolojiyle otomotiv camlarının pasif bir bileşen olmaktan çıkarak araç verimliliğine ve çevrenin korunmasına aktif katkı sağlayan bir unsura dönüşebileceğini öngörüyor.

AB'nin Horizon Europe Araştırma ve İnovasyon Programı kapsamında finanse edilen ZEvRA Projesi, elektrikli hafif ticari araçlar için döngüsel ekonomi yaklaşımını geliştirmeyi, temiz ve rekabetçi bir otomotiv geleceği oluşturmayı amaçlıyor.

Şişecam, yılın ikinci yarısında tamamlanması planlanan prototip araç sürecinde katma değeri yüksek, karbon ayak izi düşük otomotiv camlarıyla elektrikli araçların döngüsellik hedeflerine katkıda bulunacak.

