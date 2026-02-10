Bağımlılık suçlaması! Sanal medya devlerine şok dava

Dünyanın en büyük sanal medya şirketleri, çocuklarda bağımlılık yaratan mekanizmalar tasarladıkları ve gençlerin ruh sağlığını olumsuz etkiledikleri iddiasıyla Los Angeles’ta görülen tarihi bir davada yargılanıyor. Davada META ve YouTube suçlamaları reddederken, Zuckerberg ve diğer üst düzey yöneticilerin mahkemede ifade vermesi bekleniyor.

Dünyanın en büyük sanal medya şirketleri, çocukların ve gençlerin ruh sağlığını olumsuz etkileyen “bağımlılık mekanizmaları” tasarladıkları iddiasıyla tarihi bir davada yargılanmaya başladı. Los Angeles Üst Mahkemesi’nde görülen dava, sanal medya platformlarının özellikle çocuklar üzerindeki psikolojik etkilerini mercek altına alıyor.

Duruşmayı takip eden ebeveynler adına konuşan Ellen Roome, Amerikalı ve İngiliz ailelerin ortak acı yaşadığını belirterek, sanal medyanın yol açtığı zararlar nedeniyle çok sayıda çocuğun kaybedildiğini ve bunun küresel bir sorun olduğunu söyledi.

Davanın merkezinde, çocukluk döneminde sanal medya bağımlılığı nedeniyle ciddi ruh sağlığı sorunları yaşadığını ileri süren Kaley G.M. yer alıyor. Davacı taraf, META ve YouTube’un bağımlılık yaratan mekanizmaları bilerek ve isteyerek tasarladığını savunuyor. Davacı avukatı, sonsuz kaydırma, otomatik oynatma ve beğeni butonları gibi özelliklerin çocukları ekrana kilitlemek amacıyla kullanıldığını ifade etti.

Mahkemeye sunulan belgeler arasında, META CEO’su Mark Zuckerberg’in 2015 yılında yazdığı bir e-posta da bulunuyor. Söz konusu e-postada, kullanıcıların platformda geçirdiği sürenin yüzde 12 artırılmasının hedeflendiği belirtiliyor.

Şirketler ise suçlamaları reddediyor. Savunma tarafı, davacının yaşadığı ruhsal sorunların sanal medyadan değil, aile içi huzursuzluk ve ihmalden kaynaklandığını öne sürüyor. Ayrıca şirketler, kendilerinin yalnızca birer platform olduğunu ve üçüncü taraf içeriklerden hukuken sorumlu tutulamayacaklarını savunuyor.

Duruşmada söz alan George Nicolaou ise oğlunun sanal medya üzerinden hedef alındığını ve tehdit edildiğini anlatarak, yaşadıkları trajedinin ardından adalet arayışıyla mahkemede olduklarını söyledi.

Dava sürecinde META CEO’su Mark Zuckerberg, Instagram Başkanı ve YouTube CEO’sunun da mahkemede ifade vermesi bekleniyor.