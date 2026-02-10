Kurtulmuş'tan Özel'e tepki: Herkes kullandığı üsluba dikkat etmeli

İsrail, Gazze'de ateşkesin yürürlükte olduğu 4 ayda anlaşmayı 1620 kez ihlal etti

112'ye gelen çağrılar pes dedirtti! Sevgilisinden ayrılandan dertleşmek isteyene kadar hepsi aramış...

Altın fiyatlarını ne bekliyor? Dev banka öyle bir tahmin yaptı ki....