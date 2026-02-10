BIST 13.799
Kurtulmuş'tan Özel'e tepki: Herkes kullandığı üsluba dikkat etmeli

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Numan Kurtulmuş, CHP lideri Özgür Özel'in Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a mesajlarını değerlendirdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kırgız Cumhuriyeti Jogorku Keneşi Başkanı Nurlanbek Turgunbek Uulu ile yaptığı ortak basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

''HERKES ÜSLUBUNA DİKKAT ETMELİ''

CHP lideri Özgür Özel'in Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a mesajlarını değerlendiren Numan Kurtulmuş, "Siyasette herkes kullandığı üsluba dikkat etmeli. Nezih ve temiz bir dille siyaset yapmaya gayret sarf edilmeli." dedi.

Terörsüz Türkiye sürecine değinen TBMM Başkanı Kurtulmuş, ''Önümüzdeki günlerde komisyonu bir araya getirerek oylamamızı gerçekleştirir, görevimizi tamamlar, raporu TBMM Başkanlığına takdim ederiz" dedi.

Bakan Şimşek duyurdu: Yüksek teknoloji üretiminde çift haneli artış
Rusya: Ukrayna müzakerelerinin yakında devam etmesini bekliyoruz
Ulaştırma Bakanlığı müjdeyi verdi! Kahramanmaraş hızlı tren ile Doğu Akdeniz limanlarına bağlanacak
Doğal gaz sayacını söküp bina sakinlerini tehdit etti
İran'da canlı yayında tartışma! Devlet televizyonu Pezeşkiyan’ın programını kesti
İsrail, Gazze'de ateşkesin yürürlükte olduğu 4 ayda anlaşmayı 1620 kez ihlal etti
112'ye gelen çağrılar pes dedirtti! Sevgilisinden ayrılandan dertleşmek isteyene kadar hepsi aramış...
Şişecam ZEvRA projesi için güneş enerjili tavan camı geliştirecek
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek:Güçlendirmeye devam edeceğiz
Altın fiyatlarını ne bekliyor? Dev banka öyle bir tahmin yaptı ki....
ABD’li Senatör Graham’dan Fidan’a: Hayal dünyasında yaşıyorsunuz
Fiat Professional'dan 1 milyon liraya varan sıfır faizli kredi
