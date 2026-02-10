BIST 13.799
16 yaşındaki Erkan tüfekle öldürüldü! Tekirdağ'daki korkunç olayda tutuklama

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde av tüfeğiyle vurulan 16 yaşındaki Erkan Karadeniz'in katil zanlısı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Aydoğdu Mahallesi'nde Erkan Karadeniz'e (16) bir kişi av tüfeğiyle ateş açarak olay yerinden kaçtı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Karadeniz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan polis, zanlının Y.K. (16) olduğunu belirledi. Y.K. ekiplerce gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

