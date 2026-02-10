BIST 13.799
HABER /  POLİTİKA

AK Partili başkana kıyafeti üzerinden rezil sözler etmişti! İYİ Parti o ismi partiden attı

İYİ Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i kıyafeti üzerinden hedef alan Mehmet Emin Korkmaz'ın partiden ihraç edildiğini açıkladı. Korkmaz, tutuklanmıştı.

İYİ Partili Mehmet Emin Korkmaz, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'in kıyafetlerini hedef alan skandal bir paylaşım yaptı. Büyük tepki yaratan sözlerinin ardından tutuklanan Mehmet Emin Korkmaz'ın partisi tarafından ihracı istendi.

AK Partili başkana kıyafeti üzerinden rezil sözler etmişti! İYİ Parti o ismi partiden attı - Resim: 0

Hanımefendiye terbiyesizlik yaptı
İYİ Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, Mehmet Emin Korkmaz'ın partilerinden ihraç edildiğini açıkladı.

AK Partili başkana kıyafeti üzerinden rezil sözler etmişti! İYİ Parti o ismi partiden attı - Resim: 1

Kavuncu şunları dile getirdi:
-“Geçtiğimiz hafta maalesef bizi de ilgilendiren bir mesele sebebiyle kamuoyu meşgul oldu.

-Cumhuriyetimizin büyük bir kazanımı olarak seçilmiş Mihalgazi Belediye Başkanı Hanımefendiye karşı kabul edemeyeceğimiz büyük bir terbiyesizlik yapıldı. Çok hızlı tepki gösterdik ve bu edepsizliği yapan kişi tartışmasız ve tereddütsüz derhal ihraç istemiyle disipline sevk edildi ve partiden atıldı"


OĞLUM TESİLLİ EDİYOR

AK Partili başkana kıyafeti üzerinden rezil sözler etmişti! İYİ Parti o ismi partiden attı - Resim: 2

Bu ülkenin bir ferdi olan bir insanın kılık kıyafetinden dolayı hakir görülmesi ve rencide edilmesinin çok üzücü bir durum olduğunu aktaran Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş ise şu ifadeleri kullandı:

-"Bir anne evladının tesellisine maruz kalmamalı. Benim oğlumun beni arayıp 'anne, bunlara üzülme' demesi, üzüyor. Benim teselli etmem gereken çocuk, beni teselli ediyor. İnsan üzülüyor. Bu ülkede kılık kıyafetin bir anayasal hak haline gelmesi gerekiyor, bir önce sivil anayasayı geçilsin."

İHRAÇ ETTİREN SÖZLER NE?
X sosyal medya platformunda "MEKorkmazTR" rumuzuyla İYİ Partili Mehmet Emin Korkmaz şu paylaşımı yapmıştı:
AK Partili başkana kıyafeti üzerinden rezil sözler etmişti! İYİ Parti o ismi partiden attı - Resim: 3

