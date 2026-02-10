BIST 13.799
DOLAR 43,63
EURO 51,97
ALTIN 7.088,90
HABER /  SPOR

Bomba iddia! Messi dünya devinin başına geçiyor

Bomba iddia! Messi dünya devinin başına geçiyor

Lionel Messi’nin futbol kariyerinin ardından Barcelona’ya dönerek kulüp yönetiminde görev alabileceği iddia edildi. Arjantinli yıldızın ilerleyen süreçte başkanlık seçimleriyle ilgili planlarının da olduğu öne sürüldü.

Abone ol

MLS ekibi Inter Miami'de kariyerini sürdüren Arjantinli yıldız Lionel Messi hakkında Barcelona'yla ilgili dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı.

MESSI'DEN BAŞKANLIK SEÇİMİ HAMLESİ

Fichajes'te yer alan habere göre Lionel Messi'nin, beş yıl sonra yapılması planlanan Barcelona başkanlık seçimlerinde aday olmayı ya da aday olacak bir isme destek vermeyi düşündüğü öne sürüldü. İddiaya göre Messi, kulübün geleceğinde söz sahibi olma fikrine sıcak bakıyor.

BARCELONA'YA GERİ DÖNME PLANI

Haberde, 38 yaşındaki Arjantinli süper yıldızın Inter Miami ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından Barcelona'ya yeniden yerleşmeyi ve kulüp yönetiminde aktif rol almayı planladığı da belirtildi. Messi'nin, futbolu bıraktıktan sonra da Barcelona ile bağını koparmak istemediği ifade edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
"Veganım" diyerek bir kova balığı denize döken kadın hakkında olay iddia
"Veganım" diyerek bir kova balığı denize döken kadın hakkında olay iddia
Suriye'de devrik rejim askerleri ile bazı PKK'lı teröristler Aynularab'dan Haseke'ye geçti
Suriye'de devrik rejim askerleri ile bazı PKK'lı teröristler Aynularab'dan Haseke'ye geçti
Bodrum'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı
Bodrum'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı
"Slaughter to Prevail" ve "Behemoth" konserleri iptal! Zorlu'da tüm etkinlikler yasaklandı
"Slaughter to Prevail" ve "Behemoth" konserleri iptal! Zorlu'da tüm etkinlikler yasaklandı
Deutsche Bank'ın Epstein pişmanlığı!
Deutsche Bank'ın Epstein pişmanlığı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 ülkenin büyükelçisini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 ülkenin büyükelçisini kabul etti
17 yaşındaki kız annesini bıçakla öldürdü
17 yaşındaki kız annesini bıçakla öldürdü
PFDK'den Fenerbahçe, Beşiktaş ve Kocaelispor'a ceza
PFDK'den Fenerbahçe, Beşiktaş ve Kocaelispor'a ceza
AK Partili Eyyüp Kadir İnan son seçim anketini açıkladı! Erdoğan rakibine fark atıyor
AK Partili Eyyüp Kadir İnan son seçim anketini açıkladı! Erdoğan rakibine fark atıyor
Roketsan'dan Avustralya ile stratejik işbirliği imzalar atıldı
Roketsan'dan Avustralya ile stratejik işbirliği imzalar atıldı
Başkan duyurdu! Konya'da yeni evlenecek çiftlere müjde üstüne müjde
Başkan duyurdu! Konya'da yeni evlenecek çiftlere müjde üstüne müjde
ABD ile Ermenistan 11 milyon dolarlık İHA anlaşmasına imza attı
ABD ile Ermenistan 11 milyon dolarlık İHA anlaşmasına imza attı