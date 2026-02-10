Bomba iddia! Messi dünya devinin başına geçiyor

Lionel Messi’nin futbol kariyerinin ardından Barcelona’ya dönerek kulüp yönetiminde görev alabileceği iddia edildi. Arjantinli yıldızın ilerleyen süreçte başkanlık seçimleriyle ilgili planlarının da olduğu öne sürüldü.

MLS ekibi Inter Miami'de kariyerini sürdüren Arjantinli yıldız Lionel Messi hakkında Barcelona'yla ilgili dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı.

MESSI'DEN BAŞKANLIK SEÇİMİ HAMLESİ

Fichajes'te yer alan habere göre Lionel Messi'nin, beş yıl sonra yapılması planlanan Barcelona başkanlık seçimlerinde aday olmayı ya da aday olacak bir isme destek vermeyi düşündüğü öne sürüldü. İddiaya göre Messi, kulübün geleceğinde söz sahibi olma fikrine sıcak bakıyor.

BARCELONA'YA GERİ DÖNME PLANI

Haberde, 38 yaşındaki Arjantinli süper yıldızın Inter Miami ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından Barcelona'ya yeniden yerleşmeyi ve kulüp yönetiminde aktif rol almayı planladığı da belirtildi. Messi'nin, futbolu bıraktıktan sonra da Barcelona ile bağını koparmak istemediği ifade edildi.