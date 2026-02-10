Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş gözyaşlarını tutamadı: "Hakir görülmek çok üzücü"

Hala başörtüye yönelik zihniyetin, rahatsız edici tutumun, bu toplumun temel değerlerine yönelik nefret dilinin sona ermediğine işaret eden Yalçın, "Hani şey derlerdi. 'Biz aslında başörtüsüne karşı değiliz, türbana karşıyız. Annelerimiz, anneannelerimiz gibi taksanız sorun olmaz'. Şalvarıyla, örtmesiyle bir Anadolu kadınını hazmedemeyecek kadar maalesef kin ve nefret dolu insanlar. Meselenin zaten hukuki süreci de başladı. İnşallah bizim bunlarla, bu zihniyetle de mücadelemiz devam edecek. Zeynep Başkan ve arkadaşları, tam da temsil etmesi gereken şeyi temsil ederek hepimizin gururu oldular." diye konuştu.