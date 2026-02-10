Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş gözyaşlarını tutamadı: "Hakir görülmek çok üzücü"
Giyim tarzı nedeniyle sosyal medyada hedef alınan Eskişehir'in Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i, AK Partili Hasan Basri Yalçın parti genel merkezindeki makamında ağırladı. Gözyaşlarıyla konuşan Güneş "Linçlenmek, hakir görülmek, bu vatanın toprağından olup da bir insanın bu şekilde rencide edilmesi hakikaten çok üzücü bir şey." dedi. Bu arada Güneş'i hedef alan isimlerden biri olan İYİ Parti Mehmet Emin Korkmaz ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Korkmaz İYİ Parti'den ihraç edildi.
Hasan Basri Yalçın, parti genel merkezindeki makamında, Eskişehir'in Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş ve beraberindekileri ağırladı. Hasan Basri Yalçın, burada, Belediye Başkanı Güneş'e yönelik hakaret içeren sözlü saldırılara ilişkin toplumsal ve çok anlamlı bir tepki oluştuğunu söyledi.
Hala başörtüye yönelik zihniyetin, rahatsız edici tutumun, bu toplumun temel değerlerine yönelik nefret dilinin sona ermediğine işaret eden Yalçın, "Hani şey derlerdi. 'Biz aslında başörtüsüne karşı değiliz, türbana karşıyız. Annelerimiz, anneannelerimiz gibi taksanız sorun olmaz'. Şalvarıyla, örtmesiyle bir Anadolu kadınını hazmedemeyecek kadar maalesef kin ve nefret dolu insanlar. Meselenin zaten hukuki süreci de başladı. İnşallah bizim bunlarla, bu zihniyetle de mücadelemiz devam edecek. Zeynep Başkan ve arkadaşları, tam da temsil etmesi gereken şeyi temsil ederek hepimizin gururu oldular." diye konuştu.
"Çiftçi olmak ayıp mıdır? Başörtülü olmak ayıp mıdır?"
Belediye Başkanı Zeynep Güneş ise daha önceki yıllarda da grup toplantısına katıldığını, o dönemlerde de bu kıyafetleri giydiğini, kimseden bir tepki almadığını hatırlattı. "Belediye başkanı olunca ne oluyor?" ifadesini kullanan Güneş, "Ben bu ülkede yaşıyorum, ben de bu ülkenin insanıyım. Ben bu ülkeye kötülük etmedim, ülkemi, vatanımı seviyorum. Birilerinin beni etiketlemesini istemiyorum. Çiftçi olmak ayıp mıdır? Başörtülü olmak ayıp mıdır?" sorusunu yöneltti. Bu konuda mücadeleyi sürdüreceklerinin altını çizen Güneş, "Kendi anneannesinin, kendi örfünü beğenmiyor. Neyi beğendireceğiz?" dedi.
"Bu şekilde rencide edilmek hakikaten çok üzücü"
Konuşması esnasında gözyaşlarını tutamayan Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu mücadele hepimizin, gelecek nesillerin de mücadelesi. Linçlenmek, hakir görülmek, bu vatanın toprağından olup da bir insanın bu şekilde rencide edilmesi hakikaten çok üzücü bir şey. Yani bir anne evladının tesellisine kalmamalı.