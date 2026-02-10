BIST 13.799
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Roketsan'dan Avustralya ile stratejik işbirliği imzalar atıldı

ROKETSAN, Avustralyalı savunma sanayi şirketi Electro Optic Systems (EOS) ile lazer silah sistemlerini güçlendirmek ve küresel pazarda ortak projeler yürütmek üzere stratejik işbirliğine gitti.

ROKETSAN, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen World Defense Show (WDS) fuarında Avustralyalı savunma şirketi EOS ile stratejik işbirliği anlaşması imzaladı.

Global çaptaki iki savunma sanayi şirketinin imzaladığı işbirliği anlaşması, lazer silah sistemlerinde ortak teknolojiler geliştirilmesi ve gelecekteki müşteri ihtiyaçlarına birlikte yanıt verilmesi üzerine stratejik bir çerçeve oluşturuyor.

Anlaşmanın kapsamını oluşturan lazer silah sistemleri ROKETSAN'ın uzmanlık alanlarından birini oluşturuyor.

ROKETSAN'ın bu alanda geliştirdiği ALKA Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi, asimetrik tehditlere karşı elektromanyetik ve lazer teknolojisini kullanan savunma sistemi olarak öne çıkıyor. Özellikle son yıllarda sıkça gündeme gelen dron tehditlerine karşı etkili bir savunma oluşturan ALKA, yeni eklenen kabiliyetleri ile FPV dronları da kısa sürede etkisiz hale getirebiliyor.

Şirketin 2023 yılında seri üretim faaliyetlerine başladığı ALKA, Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterindeki tek enerji silahı olarak, kritik askeri tesis ve devlet kurumlarının korunmasında rol alıyor.

ROKETSAN ve EOS arasında imzalanan bu işbirliği anlaşmasıyla lazer silah sistemlerinde iki şirketin birbirini tamamlayan kabiliyetleri birleştirilerek müşteri taleplerine yönelik kapsamlı çözümler sunulması hedefleniyor.

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, konuya ilişkin değerlendirmesinde, EOS ile imzaladıkları bu işbirliği anlaşmasının hem Türkiye'nin hem de dost ve müttefik ülkelerin savunma gücüne önemli katkılar sağlayacağını ifade ederek, şunları kaydetti:

"ROKETSAN olarak özgün ve güvenilir savunma teknolojilerimizle ülkemizi global arenada gururla temsil etmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen WDS 2026 fuarına güçlü bir çıkarma yaparken aynı zamanda imzaladığımız yeni iş birlikleri ile de güç kazanmayı sürdürüyoruz. EOS ile imzaladığımız bu işbirliği anlaşması, sahada kendini kanıtlamış yönlendirilmiş enerji silah sistemi çözümlerimizin operasyonel verimliliğini ve görev başarısını artıracak. Bu işbirliğiyle gelecekte lazer silah sistemlerinde dünyanın en iyisi olmayı hedefliyoruz."

ROKETSAN, işbirliği anlaşmasına savunma platformları, sistem entegrasyonu, sensör, komuta ve kontrol sistemlerindeki uzun yıllara dayanan deneyiminin yanı sıra güçlü bölgesel savunma işbirlikleri ve gelişmiş üretim altyapısı ile önemli katkılar sağlayacak.

Anlaşma ile iki şirket, anti-dron sistemleri ve askeri birlikler ile kritik yapıların korunmasında ihtiyaç duyulan çözümleri geliştirmek üzere birlikte çalışacak.

