Sosyal medyada herkes bunu konuşuyor! Yüzü dövmelerle kaplı bu kadın kim?
Show TV'nin çok izlenen programı Didem Arslan Yılmaz ile Vazgeçme'ye katılarak dolandırıldığını öne süre Nazan, yüzündeki dövmelerle herkesin dikkatini çekti ve kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu. Nazan'ın açıklamaları ve dövmelerine ilişkin sözleri dikkat çekti. Peki kim bu dövmeli kadın?
Dolandırıldığını iddia ederek Show TV'de yayınlanan Didem Arslan Yılmaz ile Vazgeçme programına katılan Nazan, yüzündeki dövmelerle kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Yurtdışı sitelerinin bile dövmelerine odaklandığı Nazan, söz konuşu dövmeleri bir dönem yaşadığı ruh haliyle yaptırdığını ifade etti. Kendini ''tövbekar'' olarak tanımlayan Nazan'ın açıklamaları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Show TV'de yayınlanan “Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme” programına katılan Nazan isimli kadın sosyal medyada gündem oldu. Kendisinden 14 yaş küçük olan ve sosyal medyada tanıştığı Burhan'ın kendisini dolandırdığını iddia eden Nazan'ın yüzündeki dövmeler dikkat çekti.
Daha öncesinde çılgın bir hayatı olduğunu ve şimdi farklı bir hayatı tercih ettiğini ifade eden 40 yaşındaki Nazan, Düzce'den programa katıldı.
Yüzündeki ve ellerindeki dövmelerinin bir anlamı olmadığını belirten Nazan, "Çılgınlık zamanlarımda yaptırdım ama artık tövbe ettim. Sildirmeye de çalıştım ancak yüzümde yanık olunca vazgeçtim" dedi.
NAZAN İDDİA ETTİ, BURHAN REDDETTİ
Nazan’ın iddiasına göre Burhan isimli kişi, evli olmasına rağmen kendisiyle yakınlaştı. Burhan’ın maddi sıkıntılar yaşadığını söyleyerek Nazan’dan borç para ve altın aldığı, hatta evini satması için baskı yaptığı ileri sürüldü.
Normalde Bandırma'da yaşadığını ve iki evi olduğunu söyleyen Nazan, kendisini dolandırdığını iddia ettiği Burhan için Düzce'ye gittiğini belirtti.
Daha önce evlendiğini ve 3 çocuğu olduğunu söyleyen Nazan, Düzce'deki evini sattığını ancak eşinden boşanacağını söyleyen Burhan'dan parasının tamamını alamadığını ifade etti.