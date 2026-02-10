Sosyal medyada herkes bunu konuşuyor! Yüzü dövmelerle kaplı bu kadın kim?

Daha öncesinde çılgın bir hayatı olduğunu ve şimdi farklı bir hayatı tercih ettiğini ifade eden 40 yaşındaki Nazan, Düzce'den programa katıldı.

Yüzündeki ve ellerindeki dövmelerinin bir anlamı olmadığını belirten Nazan, "Çılgınlık zamanlarımda yaptırdım ama artık tövbe ettim. Sildirmeye de çalıştım ancak yüzümde yanık olunca vazgeçtim" dedi.