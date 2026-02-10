BIST 13.799
Deutsche Bank'ın Epstein pişmanlığı!

Almanya'nın en büyük bankalarından Deutsche Bank, ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlamasıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile yürüttüğü ticari faaliyetlere ilişkin yeni ifşaatların ardından bir açıklama yaparak yaşanan süreci "hata" olarak nitelendirdi.

Deutsche Bank Sözcüsü Alman Haber Ajansı DPA’ya yaptığı açıklamada, "2020 yılından bu yana defaatle vurgulandığı üzere bankamız, 2013 yılında Jeffrey Epstein'i müşteri olarak kabul ederek hata yaptığını kabul etmektedir." ifadelerini kullandı.

Banka sözcüsü, Epstein'in Temmuz 2019'da tutuklanmasının hemen ardından yetkililerle irtibata geçildiğini ve soruşturmaya tam destek verildiğini belirtti.

Finansal suçlarla mücadele mekanizmalarının güçlendirildiğini ifade eden sözcü, şunları aktardı:

"Deutsche Bank, bu konuyu denetleyici makamlarla istişare ederek sistematik bir şekilde ele almıştır. O tarihten bu yana eğitim, kontrol ve operasyonel süreçlerin iyileştirilmesine önemli yatırımlar yapılmış, finansal suçlarla mücadele kontrolleri ciddi oranda sıkılaştırılmıştır. Geçmişteki bu iş ilişkisinden dolayı derin pişmanlık duyuyoruz ve bu hatadan ders çıkardık."

Deutsche Bank Üst Yöneticisi (CEO) Christian Sewing, konuya ilişkin daha önce yaptığı değerlendirmede, bankanın bu olaydan gerekli dersleri çıkardığını kaydederek, "Elbette bu sürecin personel bazlı sonuçları da olmuştur." ifadesini kullanarak kurum içindeki tasfiyelere işaret etmişti.

Bankanın paylaştığı verilere göre Epstein, Ağustos 2013'te müşteri portföyüne dahil edilmiş, bu ilişki ancak Aralık 2018'de "ilişkiyi sonlandırma süreci" ile sona erdirilmeye başlanmıştı.

Bu arada, ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan "Epstein Dosyaları"na dayandırılan uluslararası basındaki haberlere göre, Epstein'in Deutsche Bank bünyesinde 40'tan fazla hesap açtığı ve servetinin önemli bir bölümünü bu kurumda yönettiği tespit edildi.

