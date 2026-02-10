Epstein belgelerinde korkunç detay ortaya çıktı!
ABD’de cinsel istismar suçlarından yargılanan ve 2019’da cezaevinde ölü bulunan Jeffrey Epstein’a ilişkin yayımlanan belgeler, korkunç bir iddiayı gündeme getirdi.
ABD’de reşit olmayan kızların cinsel istismarı suçlarından yattığı cezaevinde 2019’da ölü bulunan fuhuş patronu Jeffrey Epstein (66) hakkında yayınlanan belgelerden bazıları da sülfürik asit skandalını ortaya çıkardı
Belgelere göre, Epstein hakkında yeniden soruşturma açıldığı 6 Aralık 2018’de fuhuş ve insan ticareti merkezi haline getirdiği özel adası Little St. James’e 1250 litre sülfürik asit satın almış.
Epstein’ın bu denli büyük miktarda kemikleri bile eritebilen sülfürik asit satın alması dosyalarda ticari kayıt olarak yer alıyor. Ancak satın almanın amacı açıklanmıyor.
KORKUNÇ İDDİA: ÖLEN KIZLARI ERİTTİ
Endüstride yaygın kullanılmakla birlikte sülfürik asidin ceset eritebildiği bilgisi sosyal medyada ölümcül iddialara yol açtı.