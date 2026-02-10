Halk TV'de İsmail Saymaz ve İbrahim Kahveci karşı karşıya geldi! Konu Özgür Özel'in küfürlü mesajları

Halk TV canlı yayınında Özel'in küfürlü mesajları konuşulurken gazeteciler İbrahim Kahveci ile İsmail Saymaz karşı karşıya geldi. Saymaz Özel'in davranışını "hatalı" olarak yorumlarken Kahveci iktidar medyasının manşetlerini hatırlatarak bu yoruma sert çıktı. Saymaz ise Kahveci'ye "Orasının öyle yazması benim görüşümü sınırlar mı?" diyerek itiraz etti. İşte o anlar...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a gönderdiği küfürlü mesajlar siyaset gündeminin üst sıralarında yer tutmaya devam ediyor.

Halk TV canlı yayınında Özel'in küfürlü mesajları konuşulurken gazeteciler İbrahim Kahveci ile İsmail Saymaz karşı karşıya geldi.

Saymaz, Özel'in davranışını "hatalı" olarak yorumlayınca Kahveci Saymaz'ın yorumuna tepki gösterdi. Kahveci, "Bugün iktidar gazetelerini aç. (Özel'i) Küfürbaz diye koymuş ortaya. 'Özel'in bu davranışı hatalıydı' dediğin zaman iktidar medyasının manşetlerini onaylamış oluyorsun. Öyle bir medya yapısı var ki, almış bir kampanya 'Özel küfür etti' diye bütün manşetleri atmış. Ben bugün hiçbir şey demem onun için bu konuda." dedi.

Kahveci'nin sözlerine Saymaz itiraz etti. "Orasının öyle yazması benim görüşümü sınırlar mı?" sorusunu soran Saymaz şöyle devam etti:

"İktidar yanlısı basın bir şey yazmamış da olabilirdi. Kınamamış da olabilirdi. Bu gene beni bağlamaz. Bu benim görüşüm. İktidar medyasının hangi manşeti attığına göre dünya görüşümü oluşturacak değilim"

Ne olmuştu?

AK Parti'ye geçeceği konuşulan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP'den istifa ettiğini duyurmuştu. Mesut Özarslan istifasına gerekçe olarak da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine WhatsApp üzerinden ağır hakaret ve küfürler ettiğini belirtmişti. Özgür Özel'in ettiği hakaret ve küfürleri sosyal medyadan yayımlandı.