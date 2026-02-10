BIST 13.799
DOLAR 43,63
EURO 51,97
ALTIN 7.088,90
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Bodrum'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı

Bodrum'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "uyuşturucu madde ticaretinin" önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Ekipler, Muğla'ya şehirlerarası otobüsle uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Durdurulan bahse konu otobüste yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

