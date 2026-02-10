"Veganım" diyerek bir kova balığı denize döken kadın hakkında olay iddia

Galata Köprüsü'nde "veganım" diyerek bir kova balığı döken kadına yönelik yeni bir iddia var. Kadının 2025 yılı sonlarında Bodrum'da ailesinin evini yaktığı belirtiliyor.

Galata Köprüsü'nde Ahmet Gökçebay isimli balıkçının bir kova balığını denize döken S.E. isimli kadının geçtiğimiz yıl sonunda anne ve babasının Bodrum'daki evini ateşe verdiği belirtiliyor. Bodrum'daki haber sitelerinde çıkan iddiaya göre, Galata Köprüsü'ndeki kadın ile evi ateşe veren kadın aynı.

Basındaki haberlere göre S.E., tartışma sonrası 2025 yılı aralık ayında anne ve babasının oturduğu evi ateşe vererek kaçtı. NTV'de yer alan habere göre psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen S.E. 4 Aralık 2025 tarihinde, Bodrum Eskiçeşme Mahallesi'nde ailesiyle yaşadığı evi ateşe vermekle suçlanıyor.

Bodrum İtfaiyesi alevleri söndürürken, kadının babasının fenalaştığı öğrenildi. Olayda can kaybı yaşanmamıştı.