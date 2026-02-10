İran'da canlı yayında tartışma! Devlet televizyonu Pezeşkiyan’ın programını kesti

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın açılış programının yayını, devlet televizyonu ile yaşanan tartışmanın ardından kesildi. Pezeşkiyan ayrıca Umman’daki nükleer görüşmelerin adil bir çözüm için fırsat olduğunu söyledi ve İran halkının ulusal güvenlik konusunda birlik içinde olduğunu vurguladı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile İran Devlet Televizyonu arasında gerilim yaşandığı bildirildi. İran basınına yansıyan haberlere göre, Pezeşkiyan’ın bazı projelerin açılış törenine ilişkin programının yayını devlet televizyonu tarafından kesildi.

Olayın canlı yayın sırasında İran Devlet Televizyonu muhabirinin, Pezeşkiyan’a “Canlı yayındayız, zamanı doğru yönetirseniz memnun oluruz” şeklindeki uyarısının ardından yaşandığı belirtildi. Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın bu ifadeye, “Yayınlamayın, önemli değil. Biz kendi işimizi yaparız” sözleriyle tepki gösterdiği aktarıldı. Bu açıklamanın ardından devlet televizyonunun açılış programının yayınını sonlandırdığı kaydedildi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Tahran’da büyükelçilere hitap ettiği konuşmasında ABD ile yürütülen müzakerelere de değindi. Umman’da komşu ülkelerin desteğiyle başlatılan yeni nükleer görüşmelerin adil ve dengeli bir çözüme ulaşmak için önemli bir fırsat sunduğunu belirten Pezeşkiyan, İran’ın karşı tarafın taahhütlerine bağlı kalması ve aşırı taleplerden kaçınması halinde olumlu bir sonuç beklentisi içinde olduğunu ifade etti.

Pezeşkiyan ayrıca, İran halkının farklı görüş ve eğilimlere rağmen bağımsızlık, toprak bütünlüğü ve ulusal güvenliğin korunması konusunda birlik ve kararlılık içinde hareket ettiğini vurguladı.