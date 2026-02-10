BIST 13.873
DOLAR 43,63
EURO 51,99
ALTIN 7.090,00
HABER /  DÜNYA

Rusya: Ukrayna müzakerelerinin yakında devam etmesini bekliyoruz

Rusya: Ukrayna müzakerelerinin yakında devam etmesini bekliyoruz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna konusundaki müzakerelerin yakında devam etmesini beklediklerini söyledi.

Abone ol

Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Fransa ile teknik düzeyde bazı görüşmeler yaptıklarını anlatan Peskov, “Bu temaslar, istenirse ve gerekli görülürse, en üst düzeyde hızlı bir diyalog kurulmasına yardımcı olacaktır. Şu ana kadar bu isteğin var olduğuna dair herhangi bir işaret almadık.” dedi.

Peskov, Ukrayna konusunda Abu Dabi’de ABD ile yürütülen müzakerelere ilişkin ise “Henüz kesin bir tarih belirlenmedi ancak yine de bunun yakında devam etmesini bekliyoruz.” diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın, dün akşam bir televizyon programında, bölgede nükleer silah kapasitesi edinilmesinin diğer ülkeleri bu yarışa zorlayabileceği yönündeki değerlendirmesinin hatırlatılması üzerine Peskov, nükleer silahların yayılmasını önleyen mevcut rejimin, nükleer güvenliğin temel taşı olduğunu söyledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Ulaştırma Bakanlığı müjdeyi verdi! Kahramanmaraş hızlı tren ile Doğu Akdeniz limanlarına bağlanacak
Ulaştırma Bakanlığı müjdeyi verdi! Kahramanmaraş hızlı tren ile Doğu Akdeniz limanlarına bağlanacak
Doğal gaz sayacını söküp bina sakinlerini tehdit etti
Doğal gaz sayacını söküp bina sakinlerini tehdit etti
İran'da canlı yayında tartışma! Devlet televizyonu Pezeşkiyan’ın programını kesti
İran'da canlı yayında tartışma! Devlet televizyonu Pezeşkiyan’ın programını kesti
İsrail, Gazze'de ateşkesin yürürlükte olduğu 4 ayda anlaşmayı 1620 kez ihlal etti
İsrail, Gazze'de ateşkesin yürürlükte olduğu 4 ayda anlaşmayı 1620 kez ihlal etti
112'ye gelen çağrılar pes dedirtti! Sevgilisinden ayrılandan dertleşmek isteyene kadar hepsi aramış...
112'ye gelen çağrılar pes dedirtti! Sevgilisinden ayrılandan dertleşmek isteyene kadar hepsi aramış...
Şişecam ZEvRA projesi için güneş enerjili tavan camı geliştirecek
Şişecam ZEvRA projesi için güneş enerjili tavan camı geliştirecek
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek:Güçlendirmeye devam edeceğiz
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek:Güçlendirmeye devam edeceğiz
Altın fiyatlarını ne bekliyor? Dev banka öyle bir tahmin yaptı ki....
Altın fiyatlarını ne bekliyor? Dev banka öyle bir tahmin yaptı ki....
ABD’li Senatör Graham’dan Fidan’a: Hayal dünyasında yaşıyorsunuz
ABD’li Senatör Graham’dan Fidan’a: Hayal dünyasında yaşıyorsunuz
Fiat Professional'dan 1 milyon liraya varan sıfır faizli kredi
Fiat Professional'dan 1 milyon liraya varan sıfır faizli kredi
Adalet Bakanı Tunç'tan yeni anayasa açıklaması
Adalet Bakanı Tunç'tan yeni anayasa açıklaması
Jack Grealish sezonu kapattı! Duygusal mesaj: "Böyle bitmesini istemezdim"
Jack Grealish sezonu kapattı! Duygusal mesaj: "Böyle bitmesini istemezdim"