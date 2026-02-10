İsrail, Gazze'de ateşkesin yürürlükte olduğu 4 ayda anlaşmayı 1620 kez ihlal etti

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde ateşkesin yürürlüğe girdiği tarihten bu yana geçen 4 ayda, anlaşmayı 1620 kez ihlal ettiği, saldırılarda en az 573 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 1553 kişinin yaralandığı bildirildi.

Gazze'deki Filistin hükümetinin Medya Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının ardından geçen 4 aylık sürede, yaşanan ihlallere ilişkin veriler paylaşıldı.

Açıklamada, "İsrail işgali, ateşkes kararının yürürlüğe girmesinden bu yana anlaşmaya yönelik ağır ve sistematik ihlallerini sürdürmekte, uluslararası insan haklarının açıkça ihlal ederek, ateşkesin özü ile ekindeki insani protokol hükümlerinin kasıtlı olarak altını oymaktadır." ifadelerine yer verildi.

Gazze'deki Filistin hükümeti tarafından yapılan incelemeler sonucunda, 4 aylık süre zarfında İsrail ordusunun anlaşmayı 1620 kez ihlal ettiği kaydedildi.

İsrail ordusunun 560 ateş açma, 79 askeri araçlarla mahalle ve yerleşim alanlarına girme, 749 bombardıman ve hedef alma ile 232 konut ve çeşitli binaların havaya uçurma yoluyla ateşkesi ihlal ettiği aktarıldı.

Ateşkeste öldürülenlerin yüzde 99'u sivillerden oluşuyor

İsrail'in ateşkes sürecindeki ihlalleri sonucu yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin verilerin yer aldığı açıklamada, İsrail'in saldırılarıyla 573 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Ateşkes sürecinde yaşamını yitirenlerin 292'sinin çocuk, kadın ve yaşlılardan ve 281'inin erkeklerden oluştuğu aktarıldı. Hayatını kaybedenlerin yüzde 99'unun sivil olduğu vurgulandı.

İsrail'in ateşkese rağmen yaptığı saldırılarda toplam 1553 kişinin yaralandığı, bu sayının 954'ten fazlasının çocuk, kadın ve yaşlı Filistinliler olduğu bildirildi.

Yaralıların da 1539'unun (yüzde 99'dan fazlası) sivil ve istisnasız tamamının "Sarı Hattın" ötesinde bulunduğu, Filistinlilerin yerleşim bölgelerinde hedef alındığı belirtildi.

Ayrıca ateşkes sürecinde 50 Filistinlinin alıkonulduğu, bu kişilerin tamamının yerleşim alanlarının içinden kaçırıldığı bilgisi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun ihlalleriyle ateşkes anlaşmasının "insani ve hukuki zeminini kasten hedef aldığı" kaydedildi.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre ise ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail ordusunun saldırılarında 581 Filistinli hayatını kaybederken, 1553 kişi yaralandı.

Gazze'de ateşkes planı

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

Anlaşmanın ilk aşaması, çatışmaların durdurulmasını, İsrailli esirlerin Filistinli esirlerle takas edilmesini ve İsrail ordusunun saldırıları boyunca işgal altında tuttuğu, Gazze Şeridi’nin yüzde 50’sinden fazlasını kapsayan ve "Sarı Hat" olarak adlandırılan bölgeye çekilmesini öngörüyordu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürürken Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, 14 Ocak'ta 20 maddelik Gazze planının ikinci aşamasının başlatıldığını duyurmuş, Gazze Şeridi'ni yönetmek için Filistinli teknokratlardan oluşan Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'nin Ali Şaas başkanlığında oluşturulduğu açıklanmıştı.

İsrail’in, Mayıs 2024’ten bu yana kapalı tuttuğu ve kendi kontrolünde bulundurduğu Mısır-Gazze sınırındaki Refah Sınır Kapısı’nı açması ve insani yardımların kararlaştırılan miktarlarda bölgeye girişine izin vermesi de anlaşmanın ilk aşamasındaki taahhütler arasında yer alıyor.

Anlaşmanın ikinci aşamasında İsrail ordusunun konuşlandığı bölgelerden kademeli olarak çekilmesi ve nihayetinde planlanan yönetim tesis edildiğinde Gazze'den çıkması gerekiyor.