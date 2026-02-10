Netanyahu: "Trump'a (İran'la) müzakerelerle ilgili görüşlerimizi ve prensiplerimizi aktaracağım"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile 11 Şubat'ta Beyaz Saray'da gerçekleştireceği görüşmede, İran ile müzakerelerde "İsrail'in görüş ve prensiplerini aktaracağını" söyledi.

Abone ol

Netanyahu, ajandasında çarşamba günü Beyaz Saray'da ABD Başkanı Trump ile yapacağı görüşme programı ile Washington'a doğru yola çıktı.

Tel Aviv'den hareket etmeden önce basına demeç veren Netanyahu, "görüşmede Gazze dahil birçok konuyu ele alacaklarını, ancak en öncelikli gündemin İran ile müzakereler olacağını" söyledi.

Netanyahu, "Başkan Donald Trump'a müzakerelerle ilgili görüşlerimizi ve prensiplerimizi aktaracağım." dedi.

Bu prensiplerin "sadece İsrail için değil, barış ve güvenlik isteyen herkes için önemli olduğunu" savunan Netanyahu, ABD ziyareti sırasında Trump ile yapacağı görüşmenin başkanlık dönemindeki yedinci buluşmaları olacağını ve bunun aralarındaki yakın ilişkileri ortaya koyduğunu ileri sürdü.

Öte yandan, İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Netanyahu, ABD yönetimini İran ile müzakerelerde Tahran'ın balistik füze üretim programının ele alınarak kısıtlanması için ikna etmeye çalışacak.

ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'nin de Netanyahu'ya eşlik edeceği ziyarette, İran'ın balistik füze kapasitesini yeniden artırdığına dair istihbaratın Trump'a sunulacağı belirtildi.

İsrail'in, "İran ile yapılacak sınırlı bir anlaşmanın oluşturabileceği tehditleri" ABD yönetimine aktarmaya çalışacağı kaydedildi.

ABD kaynakları, ABD'nin İran'a saldırı gerçekleştirmesini İsrail'in tercih ettiğini ve Netanyahu'nun bu seçenek için de çalışacağını aktardı.