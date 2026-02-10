Vodafone FLEX'ten Sevgililer Günü kampanyası

Vodafone FLEX, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel kampanya başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone, gelişen teknolojiye erişimi herkes için daha kolay hale getirmeye devam ediyor.

Şirket, teknoloji dönüşümüne müşterilerin doğru ürünlerle doğru zamanda dahil olmasını sağladığı ve toplam 10'u aşkın kategoride 1000'den fazla ürünün yer aldığı Vodafone FLEX çatısı altında Sevgililer Günü'ne özel bir kampanya başlattı.

Türkiye'nin 5G'ye hazır olması hedefiyle tasarlanan kampanyada, seçili 5G uyumlu cihazlarda özel indirimler sunuluyor.

Kampanyada, akıllı saatten kulaklığa farklı kategorilerde avantajlı teklifler müşterilerle buluşturulurken, seçili ürünler 12 aya varan taksit imkanıyla Vodafone mağazalarından ve "Vodafone Yanımda" uygulaması üzerinden satın alınabiliyor.

Kampanyada, 3-28 Şubat arasında 5G uyumlu Samsung Galaxy S25 FE akıllı telefon 3 bin 540 lira indirim fırsatı ve 3 taksit imkanıyla sunuluyor.

Sevgililer Günü'ne özel "biri size biri sevgilinize" konseptiyle ikili alımlarda indirimler sağlanırken, Huawei GT6 46mm siyah veya yeşil modelle birlikte Huawei GT6 41mm mor saat alana toplamda yüzde 20 indirim sunuluyor.

Huawei FreeBuds SE 3 alan müşterilere ikincisi yüzde 40 indirimle, sadece Vodafone FLEX'te satılan TECNO Buds 4 Air kulaklıklarda ve TECNO Watch 3 Active saatlerde ise ikincisi yüzde 50 indirimle sunuluyor.

Ayrıca, yeni Apple Watch modelleri aylık 1799 liradan başlayan fiyat ve 12 taksit fırsatıyla sunulurken, Apple AirPods modelleri de aylık 989 liradan başlayan fiyatlarla satılıyor.

JBL, Huawei markalarının en popüler seçili saat ve kulaklıklarında şubat sonuna kadar yüzde 36’ya varan indirim fırsatları sağlanıyor.

Vodafone mağazalarında çok satan seçili telefon, akıllı saat ve kulaklıklarda avantajlı peşin ödeme seçenekleri de sunuluyor.

Türkiye 5G'ye hazır olsun diye, Nubia Air 5G 256GB ve Infinix Hot60i 5G akıllı telefonlar sadece Vodafone FLEX’te satışa sunulmaya devam ediyor. 5.9 mm ultra ince tasarıma ve 5000 mAh bataryaya sahip Nubia Air 5G akıllı telefon aylık 2 bin 349 liradan, 6.75 inç HD+ ekrana ve 6000 mAh bataryaya sahip, 128GB ve 256GB hafıza seçenekleriyle sunulan Infinix Hot60i akıllı telefon ise aylık 1579 liradan başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor. Her iki model de faturaya ek 12 taksit fırsatıyla sunuluyor.

Vodafone FLEX'te satışta olan Xiaomi Redmi 15 5G 256GB akıllı telefon ise faturaya ek 12 taksit ya da peşin ödeme seçeneğiyle satın alınabiliyor.

Şirket, şubat ayında portföyüne ilk kez 5G uyumlu tabletler ekledi. Bu kapsamda, Samsung Galaxy Tab S10 Lite 5G ve Galaxy Tab S11 5G tabletler faturaya ek 6 taksit fırsatıyla sunuluyor.

Vodafone FLEX, müşterilerinin ihtiyaç ve talepleri için ürün portföyü sunan teknoloji dünyası olarak öne çıkıyor. "Seç Seç Al" sloganıyla duyurulan Vodafone FLEX dünyası "ürünü seç, ödemeni seç ve kolayca al" ilkesine dayanıyor.

Müşteriler, kredi kartına ihtiyaç duymadan faturalarına ek 12 aya varan ödeme imkanı ve daha birçok kendine uygun çeşitli ödeme yöntemleriyle zengin seçenekler arasından dilediği teknolojik ürünü Vodafone güvencesiyle alabiliyor.

Vodafone FLEX ayrıca, 5G uyumlu cihaz portföyü ve esnek ödeme seçenekleriyle, 1 Nisan'da kullanıma sunulacak 5G hizmeti öncesi müşterilerin 5G uyumlu cihaza sahip olmasını kolaylaştırıyor.

"5G'ye hazırlık sürecinde doğru cihaza erişim, önemli rol oynuyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, 5 kıtada edindikleri 5G tecrübesiyle, yeni nesil teknolojilere geçişte sadece altyapıyı değil, müşterilerin hazır olmasını da odaklarına aldıklarını belirtti.

5G'ye hazırlık sürecinde müşterilerin doğru cihaza erişiminin önemli rol oynadığını vurgulayan Şahin, "Bu anlayışla, Sevgililer Günü için Vodafone FLEX'te bir indirim kampanyası başlattık. Kampanya kapsamında, akıllı telefondan akıllı saate, birçok kategoride özel indirimler sunuyoruz. Vodafone FLEX ile dilediği ürünü seçen müşterilerimiz, kendilerine en uygun ödeme yöntemini de seçerek kendilerini ya da sevdiklerini mutlu edecek ürünleri Vodafone'dan kolayca satın alabiliyor." ifadelerini kullandı.

Şahin, küresel deneyimlerinden beslenen kampanyayla teknolojiyi daha yakın, daha kolay ve herkes için daha ulaşılabilir hale getirmeyi amaçladıklarını kaydederek, "Herkesi Vodafone FLEX avantajlarından yararlanmaya davet ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.