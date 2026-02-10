BIST 13.844
Fenerbahçe-Nottingham Forest maçının bilet fiyatları satışa çıktı

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında 19 Şubat Perşembe günü İngiltere'nin Nottingham Forest ekibi ile sahasında karşılaşacağı müsabakanın biletleri bugün satışa çıktı.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre biletler, bugün saat 12.00'de yüksek divan kurulu, kongre üyeleri ve temsilci üyelere, yarın saat 12.00'de ise Fenerbahçe Kart sahiplerine satışa sunulacak.

Genel satış ise 12 Şubat Perşembe günü saat 12.00 itibarıyla başlayacak.

Bilet satışları sadece passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama üzerinden yapılacak.

Karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:

Kuzey-Spor Toto tribünü: 1500 lira

Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok: 2 bin 700 lira

Fenerium Üst-Maraton Üst B-H Blok: 3 bin lira

Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok: 3 bin 550 lira

Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok: 3 bin 950 lira

Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok: 4 bin 250 lira

Fenerium Alt Maraton Alt A-I Blok: 5 bin 950 lira

Fenerium Alt-Maraton Alt B-H Blok: 6 bin 850 lira

Fenerium Alt-Maraton Alt C-G Blok: 8 bin 200 lira

Fenerium Alt-Maraton Alt Adidas D-F Blok: 9 bin 300 lira

VIP (Maraton Alt-Fenerium Alt Adidas E Blok): 28 bin 150 lira

