Fiat Professional'dan 1 milyon liraya varan sıfır faizli kredi

Fiat Professional'dan 1 milyon liraya varan sıfır faizli kredi

Fiat Professional, şubat sonuna kadar geçerli, model bazlı 1 milyon liraya varan sıfır faizli kredi ve özel mağaza fırsatları sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Fiat Professional, sunduğu finansman koşullarıyla ticari araç pazarındaki iddiasını güçlendiriyor.

Şirket, şubatta orta boy hafif ticari araç segmentindeki yerli üretim Scudo Van ile 5+1 yolcu kapasitesine sahip "iş için güçlü, yaşam için konforlu" Scudo Combi/Combimix modellerini, 1 milyon liraya 9 ay vadeli sıfır faizli kredi fırsatıyla satışa sunuyor.

Yerli üretim ve 8+1 kişilik taşıma kapasitesine sahip Ulysse ise 1 milyon liraya 6 ay vadeli yine sıfır faizli kredi avantajıyla, Fiat mağazalarında yerini alıyor.

Müşteri gereksinimlerini maksimum seviyede karşılayan Doblo Combi modelinde 1 milyon liraya 6 ay vadeli sıfır faizli kredi fırsatı bulunuyor.

Fonksiyonellik, taşıma kapasitesi ve güvenlik açısından üst seviyede performans sunan Doblo Cargo modelinde ise 750 bin liraya 6 ay vadeli ve sıfır faizli kredi olanağı sunuluyor.

Yüksek performansı, verimliliği ve geniş iç hacmiyle öne çıkan Ducato Van, 16+1 yolcu kapasitesi sunan Ducato Minibüs ve farklı kasa boyutlarıyla tek ya da çift kabin alternatifleri bulunan Ducato Kamyonet modelleri, kampanya kapsamında 1 milyon liraya 6 ay vadeli sıfır faizli kredi imkanıyla satışa sunuluyor.

