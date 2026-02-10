BIST 13.844
DOLAR 43,63
EURO 52,01
ALTIN 7.085,76
HABER /  GÜNCEL

Bungalovdaki zehir tacirine ağır darbe! Adana'daki davada yeni gelişme

Bungalovdaki zehir tacirine ağır darbe! Adana'daki davada yeni gelişme

Adana’da bungalov evinde uyuşturucu ticareti yaparken suçüstü yakalanan ve gizliliği sağlamak için 'kod adı' kullandığı belirlenen sanık M.E. hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Savcılık, sanık için 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep etti.

Abone ol

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 16 Aralık 2025'te tutuklanan M.E. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, M.E'nin Mustafalar Mahallesi'nde kendisine ait bungalovda poşet içine gizlediği 930 gram sentetik uyuşturucu ve 105 uyuşturucu hapı, otomobil ile yanına gelen kişiye satarken polis ekiplerince yakalandığı belirtildi.

İddianamede, M.E'nin üst aramasında uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para, evde de hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi bulunduğu ifade edildi.

Sanığın kişisel kullanımı aşacak miktardaki uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurduğu ve deşifre olmamak için kod adı kullandığı kaydedilen iddianamede, M.E'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe-Nottingham Forest maçının bilet fiyatları satışa çıktı
Fenerbahçe-Nottingham Forest maçının bilet fiyatları satışa çıktı
Küçükçekmece Adliyesi'nde hakime saldırı girişimi! Avukat gözaltına alındı
Küçükçekmece Adliyesi'nde hakime saldırı girişimi! Avukat gözaltına alındı
Onbinlerce kişi bu ilçeye yerleşti: İşte İstanbul’un en hızlı büyüyen ilçesi
Onbinlerce kişi bu ilçeye yerleşti: İşte İstanbul’un en hızlı büyüyen ilçesi
Üsküdar Devlet Hastanesi'nde 2 doktor rüşvetten gözaltına alındı görüntüleri çıktı
Üsküdar Devlet Hastanesi'nde 2 doktor rüşvetten gözaltına alındı görüntüleri çıktı
VakıfBank'tan 2025'te 70 milyar lira net kar
VakıfBank'tan 2025'te 70 milyar lira net kar
Nurus'tan çalışma sandalyeleri için "sağlık vurgulu" yeni iletişim kampanyası
Nurus'tan çalışma sandalyeleri için "sağlık vurgulu" yeni iletişim kampanyası
Epstein, eski İsrail Başbakanı için New York'ta daire tutmuş
Epstein, eski İsrail Başbakanı için New York'ta daire tutmuş
Anadolu Grubu Onursal Başkanı Kamil Yazıcı vefat etti
Anadolu Grubu Onursal Başkanı Kamil Yazıcı vefat etti
Ödemişli Cavit amcanın yeni yuva heyecanı! Bakan Kurum paylaştı: "Artık yüzü gülüyor"
Ödemişli Cavit amcanın yeni yuva heyecanı! Bakan Kurum paylaştı: "Artık yüzü gülüyor"
Motorin ve LPG zamlanmıştı! Benzine büyük zam var litresi bakın kaç lira olacak
Motorin ve LPG zamlanmıştı! Benzine büyük zam var litresi bakın kaç lira olacak
Kirayı elden ödeyenlere icra şoku! Yargıtay son noktayı koydu
Kirayı elden ödeyenlere icra şoku! Yargıtay son noktayı koydu
Yayalara geçiş önceliği tanımayan 38 sürücüye para cezası kesildi
Yayalara geçiş önceliği tanımayan 38 sürücüye para cezası kesildi