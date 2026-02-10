BIST 13.844
DOLAR 43,63
EURO 52,01
ALTIN 7.085,76
HABER /  EKONOMİ

Altın fiyatlarını ne bekliyor? Dev banka öyle bir tahmin yaptı ki....

Altın fiyatlarını ne bekliyor? Dev banka öyle bir tahmin yaptı ki....

Altın bir yükseliyor bir düşüyor. 2026 yılına çok hızlı başlayan altın fiyatları için yatırımcı ise tedirgin... Son olarak ABD’nin en büyük bankacılık ve finans kuruluşlarından biri olan Wells Fargo, 2026 sonu için altın fiyatı tahminini sert şekilde yukarı çekti.

Abone ol

Altın son dönemde yatırımcıların takibinde... San Francisco merkezli Wells Fargo’nun yaptığı son güncelleme, piyasadaki iyimserliği bir adım ileri taşıdı. Bankanın yatırım kolu Wells Fargo Investment Institute, daha önce 4 bin 500-4 bin 700 dolar olan 2026 yıl sonu altın hedefini 6 bin 100-6 bin 300 dolar bandına yükseltti.

Altın fiyatlarını ne bekliyor? Dev banka öyle bir tahmin yaptı ki.... - Resim: 0

1600 dolarlık yukarı yönlü...

Bu güncelleme kağıt üzerinde küçük gibi görünse de rakamlar oldukça çarpıcı. Yeni hedef, önceki tahminlere kıyasla yaklaşık 1600 dolarlık yukarı yönlü bir reset anlamına geliyor ve yüzde olarak bakıldığında artış yüzde 35’e yaklaşıyor.

Mevcut ons fiyatının yaklaşık 4 bin 961 dolar olduğu düşünüldüğünde, Wells Fargo altın için yüzde 23-27 arası ek yükseliş potansiyeli öngörüyor.

Altındaki geri çekilmeyi ciddiye almıyorum


Dünya gazetesinin haberine göre yatırım sihirbazı Ray Dalio, World Governments Summit (Dünya Hükümetler Zirvesi) etkinliğinde altındaki son geri çekilmeleri önemsemediğini söyledi. Dalio’ya göre, belirsizlik arttıkça altının kusursuz bir hikâyeye ihtiyacı yok.

Büyük bankaların altın tahminleri

Mevcut ons fiyatına göre 2026 hedefleri şöyle sıralanıyor:

- JPMorgan Chase: 6 bin 300 dolar (+ yüzde 27)
- UBS: 6 bin 200 dolar (+ yüzde 25)
- Deutsche Bank: 6 bin dolar (+ yüzde 20.9)
- Goldman Sachs: 5 bin 400 dolar (+ yüzde 8.8)
- Macquarie: 4 bin 323 dolar (- yüzde 12.9)

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Epstein'in suç ortağı Maxwell'in mahkemedeki son hali ortaya çıktı! Sorulara yanıt vermedi, Trump detayı...
Foto Galeri Epstein'in suç ortağı Maxwell'in mahkemedeki son hali ortaya çıktı! Sorulara yanıt vermedi, Trump detayı... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
ABD’li Senatör Graham’dan Fidan’a: Hayal dünyasında yaşıyorsunuz
ABD’li Senatör Graham’dan Fidan’a: Hayal dünyasında yaşıyorsunuz
Fiat Professional'dan 1 milyon liraya varan sıfır faizli kredi
Fiat Professional'dan 1 milyon liraya varan sıfır faizli kredi
Adalet Bakanı Tunç'tan yeni anayasa açıklaması
Adalet Bakanı Tunç'tan yeni anayasa açıklaması
Jack Grealish sezonu kapattı! Duygusal mesaj: "Böyle bitmesini istemezdim"
Jack Grealish sezonu kapattı! Duygusal mesaj: "Böyle bitmesini istemezdim"
Vodafone FLEX'ten Sevgililer Günü kampanyası
Vodafone FLEX'ten Sevgililer Günü kampanyası
İran Türkiye'ye müzakere çabaları için teşekkür etti
İran Türkiye'ye müzakere çabaları için teşekkür etti
Bungalovdaki zehir tacirine ağır darbe! Adana'daki davada yeni gelişme
Bungalovdaki zehir tacirine ağır darbe! Adana'daki davada yeni gelişme
Fenerbahçe-Nottingham Forest maçının bilet fiyatları satışa çıktı
Fenerbahçe-Nottingham Forest maçının bilet fiyatları satışa çıktı
Küçükçekmece Adliyesi'nde hakime saldırı girişimi! Avukat gözaltına alındı
Küçükçekmece Adliyesi'nde hakime saldırı girişimi! Avukat gözaltına alındı
Onbinlerce kişi bu ilçeye yerleşti: İşte İstanbul’un en hızlı büyüyen ilçesi
Onbinlerce kişi bu ilçeye yerleşti: İşte İstanbul’un en hızlı büyüyen ilçesi
Üsküdar Devlet Hastanesi'nde 2 doktor rüşvetten gözaltına alındı görüntüleri çıktı
Üsküdar Devlet Hastanesi'nde 2 doktor rüşvetten gözaltına alındı görüntüleri çıktı
VakıfBank'tan 2025'te 70 milyar lira net kar
VakıfBank'tan 2025'te 70 milyar lira net kar