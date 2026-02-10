Altın fiyatlarını ne bekliyor? Dev banka öyle bir tahmin yaptı ki....

Altın bir yükseliyor bir düşüyor. 2026 yılına çok hızlı başlayan altın fiyatları için yatırımcı ise tedirgin... Son olarak ABD’nin en büyük bankacılık ve finans kuruluşlarından biri olan Wells Fargo, 2026 sonu için altın fiyatı tahminini sert şekilde yukarı çekti.

Altın son dönemde yatırımcıların takibinde... San Francisco merkezli Wells Fargo’nun yaptığı son güncelleme, piyasadaki iyimserliği bir adım ileri taşıdı. Bankanın yatırım kolu Wells Fargo Investment Institute, daha önce 4 bin 500-4 bin 700 dolar olan 2026 yıl sonu altın hedefini 6 bin 100-6 bin 300 dolar bandına yükseltti.

1600 dolarlık yukarı yönlü...

Bu güncelleme kağıt üzerinde küçük gibi görünse de rakamlar oldukça çarpıcı. Yeni hedef, önceki tahminlere kıyasla yaklaşık 1600 dolarlık yukarı yönlü bir reset anlamına geliyor ve yüzde olarak bakıldığında artış yüzde 35’e yaklaşıyor.

Mevcut ons fiyatının yaklaşık 4 bin 961 dolar olduğu düşünüldüğünde, Wells Fargo altın için yüzde 23-27 arası ek yükseliş potansiyeli öngörüyor.

Altındaki geri çekilmeyi ciddiye almıyorum



Dünya gazetesinin haberine göre yatırım sihirbazı Ray Dalio, World Governments Summit (Dünya Hükümetler Zirvesi) etkinliğinde altındaki son geri çekilmeleri önemsemediğini söyledi. Dalio’ya göre, belirsizlik arttıkça altının kusursuz bir hikâyeye ihtiyacı yok.

Büyük bankaların altın tahminleri

Mevcut ons fiyatına göre 2026 hedefleri şöyle sıralanıyor:

- JPMorgan Chase: 6 bin 300 dolar (+ yüzde 27)

- UBS: 6 bin 200 dolar (+ yüzde 25)

- Deutsche Bank: 6 bin dolar (+ yüzde 20.9)

- Goldman Sachs: 5 bin 400 dolar (+ yüzde 8.8)

- Macquarie: 4 bin 323 dolar (- yüzde 12.9)