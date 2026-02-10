Epstein'in suç ortağı Maxwell'in mahkemedeki son hali ortaya çıktı! Sorulara yanıt vermedi, Trump detayı...

Pedofili ve çocuklara yönelik cinsel suç ağıyla anılan Jeffrey Epstein davasının kilit isimlerinden Ghislaine Maxwell, son görüntüsüyle yeniden gündeme geldi. Cinsel suçlardan hüküm giyen Epstein’ın suç ortağı olarak yargılanan Maxwell’in, ABD Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi üyelerinin yönelttiği sorulara yanıt vermeyi reddettiği belirtildi. Maxwell’in tavrı kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, dava sürecine ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. Maxwell'in son görüntüsü ise kısa süre içinde tüm dünyada paylaşım rekoru kırdı.