Epstein'in suç ortağı Maxwell'in mahkemedeki son hali ortaya çıktı! Sorulara yanıt vermedi, Trump detayı...
Pedofili ve cinsel suç skandalıyla gündeme gelen Jeffrey Epstein'in suç ortağı Ghislaine Maxwell son haliyle mahkemede ortaya çıktı. Maxwell'in, ABD Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi üyelerinin sorularını yanıtlamayı reddettiği öğrenildi. Duruşma esnasında sergilediği tavır çok konuşulurken, dikkat çeken son hali ise kısa sürede viral oldu. Duruşmadaki Trump detayı...
Pedofili ve çocuklara yönelik cinsel suç ağıyla anılan Jeffrey Epstein davasının kilit isimlerinden Ghislaine Maxwell, son görüntüsüyle yeniden gündeme geldi. Cinsel suçlardan hüküm giyen Epstein’ın suç ortağı olarak yargılanan Maxwell’in, ABD Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi üyelerinin yönelttiği sorulara yanıt vermeyi reddettiği belirtildi. Maxwell’in tavrı kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, dava sürecine ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. Maxwell'in son görüntüsü ise kısa süre içinde tüm dünyada paylaşım rekoru kırdı.
ABD’de Jeffrey Epstein dosyasına ilişkin yürütülen soruşturma yeniden gündemin merkezine oturdu. Pedofili sapığın suç ortağı Ghislaine Maxwell, Kongre’de kapalı oturumda verdiği ifadede neredeyse tüm sorulara “Beşinci Değişiklik” hakkını kullanarak yanıt vermeyi reddetti.
Kamuoyuna yansıyan görüntüler, Maxwell’in Epstein’la ilişkisine dair sorular karşısındaki sessizliğini gözler önüne serdi.
ABD Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi önünde sanal olarak ifade veren 64 yaşındaki Maxwell, pazartesi günü bir saatten kısa süren oturumda milletvekillerinin sorularını cevapsız bıraktı.