Onbinlerce kişi bu ilçeye yerleşti: İşte İstanbul’un en hızlı büyüyen ilçesi

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2025 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını açıkladı. Açıklanan sonuçlara göre İstanbul'un nüfusu 15 milyon 754 bin 53 kişiye yükselirken Tuzla, yıllık binde 40,5 ile İstanbul'daki ilçeler arasında en yüksek nüfus artış hızına sahip ilçe oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2025 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları açıklandı. TÜİK'in açıkladığı verilere göre, Türkiye nüfusu 31 Aralık 2025 itibarıyla bir önceki yıla göre 427 bin 224 kişi artarak 86 milyon 92 bin 168'e ulaştı. Türkiye genelinde erkek nüfus 43 milyon 59 bin 434, kadın nüfus ise 43 milyon 32 bin 734 kişi olarak kaydedildi. Böylece toplam nüfusun yüzde 50,02'sini erkekler, yüzde 49,98'ini ise kadınlar oluşturdu.

NÜFUSUN YÜZDE 18'İ İSTANBUL'DA

TÜİK'in açıkladığı sonuçlara göre, megakent İstanbul'un nüfusu ise 15 milyon 754 bin 53 kişiye yükseldi. İstanbul'da yıllık nüfus artış hızı binde 3,3 olarak gerçekleşti. İstanbul, Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 18'ine ev sahipliği yapmayı sürdürdü.

İSTANBUL'UN EN HIZLI BÜYÜYEN İLÇESİ ORTAYA ÇIKTI

İstanbul'un Anadolu Yakası'nda yer alan Tuzla, 2025 yılında nüfus artış hızında dikkat çeken ilçelerin başında geldi. İlçenin nüfusu, bir önceki yıla göre 12 bin 465 kişi artarak 313 bin 865’e ulaştı.

TÜİK verilerine göre Tuzla’nın yıllık nüfus artış hızı binde 40,5 (yaklaşık yüzde 4) olarak kaydedildi. Bu oranla Tuzla, İstanbul’daki ilçeler arasında en yüksek nüfus artış hızına sahip ilçe oldu.

Uzmanlar, Tuzla’daki hızlı nüfus artışında konut projeleri, sanayi ve lojistik yatırımları, tersaneler bölgesi, Marmaray hattı ve ulaşım ağının genişlemesinin önemli rol oynadığını vurguluyor.

ARNAVUTKÖY İKİNCİ, SİLİVRİ ÜÇÜNCÜ

Öte yandan Tuzla’nın ardından Arnavutköy, binde 38,7’lik artış hızıyla İstanbul’da en hızlı büyüyen ikinci ilçe oldu. Silivri ise binde 33,4’lük artış oranıyla üçüncü sırada yer aldı.