ABD’li Senatör Graham’dan Fidan’a: Hayal dünyasında yaşıyorsunuz

ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Graham, Dışişleri Bakanı Fidan’ın İran-ABD gerilimine dair yaptığı "ani bir savaş tehdidi yok" açıklamasına tepki gösterdi. Türkiye, Katar ve Mısır gibi bölge aktörlerini sert sözlerle eleştiren Graham, mevcut rejimin korunmasının ABD çıkarlarıyla bağdaşmadığını savunarak bölgeyi "direnişe" çağırdı.

Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan arasında "İran" polemiği patlak verdi. Fidan’ın bölgedeki tansiyonun düştüğüne yönelik diplomatik değerlendirmesi, Graham’ın sert ifadeleriyle karşılık buldu.

FİDAN: "SAVAŞ TEHDİDİ UZAKLAŞIYOR"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı bir yayında Washington-Tahran hattındaki gerilimi değerlendirirken diplomasiyi önceleyen şu ifadeleri kullanmıştı:

"Önemli olan konuşmanın somut bir neticeye giderken savaş tehdidinden uzaklaşmasıdır. Şu an için en azından ani bir savaş tehdidi yok gibi duruyor."

GRAHAM’DAN AĞIR SUÇLAMALAR: "DİNİ NAZİ"

Bakan Fidan’ın bu sözlerini sosyal medya hesabından alıntılayan Graham, "sözde bölgesel müttefikler" olarak tanımladığı Türkiye, Katar ve Mısır’a yönelik sert bir mesaj paylaştı. İran lideri Ali Hamaney’i "dini bir Nazi" olarak nitelendiren Graham, statükonun korunmasına karşı çıktı:

"Ayetullah ve katil rejimini iktidarda bırakmanın iyi bir fikir olduğunu düşünüyorsanız, hayal dünyasında yaşıyorsunuz demektir."

"Statükoyu korumak, benim görüşüme göre Amerikan ulusal güvenlik çıkarlarıyla ve ahlak kurallarıyla bağdaşmamaktadır."

"TRUMP TARİHİN DOĞRU TARAFINDA"

Graham, paylaşımında Donald Trump’ın İranlı protestoculara verdiği desteği hatırlatarak, ABD’nin yeni dönemdeki olası sert tutumunun işaretlerini verdi. Trump’ın "Yardım yolda" sözüne atıfta bulunan senatör, İran’da rejim değişikliği taleplerine açık destek verilmesi gerektiğini savundu ve mesajını "İran'a özgürlük" ifadesiyle noktaladı.

