Doğal gaz sayacını söküp bina sakinlerini tehdit etti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ümraniye'de, doğal gaz sayacını söküp gaz sızıntısına neden olan ve bina sakinlerini tehdit ettiği belirlenen şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 Şubat'ta Namık Kemal Mahallesi'ndeki bir apartmana gaz kokusu yayıldığı ve bir kişinin doğal gaz sayaç panolarını söktüğü yönündeki ihbar üzerine çalışma yaptı.

Yapılan incelemede, alkollü olduğu anlaşılan S.E.E. isimli şüphelinin, kapısına gittiği T.B.Y'ye tehdit ve hakaret içerikli sözler sarf ettiği, kapının açılmaması üzerine çeşitli aletler kullanarak doğal gaz sayacını söktüğü ve bina genelinde gaz sızıntısına neden olduğu tespit edildi.

Ayrıca bina sakinlerinin, şüphelinin kardeşi S.İ.E. tarafından da tehdit edildiklerini beyan etmesi üzerine, S.E.E. ve S.İ.E. gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüpheliler hakkında "kişilerin huzur ve sükununu bozma, tehdit, hakaret ve mala zarar verme" suçlarından işlem yapıldı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.İ.E. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, S.E.E. tutuklandı.

