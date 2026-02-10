Bakan Şimşek duyurdu: Yüksek teknoloji üretiminde çift haneli artış

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye ekonomisinin üretim ve enerji alanındaki dönüşümüne ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.Abone ol
Bakan Şimşek X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
Katma değerli üretimi ve potansiyel büyümeyi güçlendiren, enerjide dışa bağımlılığı azaltan politikalarımızın sonuçlarını almaya devam ediyoruz.
2025 yılında sanayi üretiminde yıllık yüzde 2,6 artış gerçekleşti. Üretimimiz yüksek teknolojili ürünlerde yüzde 11,4, sermaye mallarında yüzde 8,5, ham petrol ve doğalgaz çıkarımında yüzde 25,6 arttı.
Katma değeri, yatırımı ve verimliliği önceliklendiren politikalarımızla ülkemizin küresel değer zincirlerindeki konumunu daha da güçlendirmeye devam edeceğiz.