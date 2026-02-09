BIST 13.761
DOLAR 43,59
EURO 51,83
ALTIN 7.029,65
HABER /  MEDYA

Özgür Özel'in küfürlü sözlerine Uğur Dündar'dan g.ö.t.'lü savunma

Özgür Özel'in küfürlü sözlerine Uğur Dündar'dan g.ö.t.'lü savunma

Gazeteci Uğur Dündar, CHP'den istifa eden Keçirören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a küfür eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i savundu. Canlı yayında konuşan Dündar, şair Can Yücel’in yargılandığı davada söylediği 'g.te g.t denir' sözlerini hatırlattı.

Abone ol

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, dün yaptığı yazılı açıklama ile CHP'den istifa ettiğini duyurdu.

Özarslan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine hakaret içeren mesajlar attığını açıkladı.

Özel ise iddalara ilişkin, "Anne-babasını katmadım ama siyasette öfke de hakaret de vardır" yanıtını verdi. Tartışmalar sürerken Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, konuyu yargıya taşıdı.

Özarslan'ın avukatı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na CHP Genel Başkanı Özür Özel hakkında 'tehdit' ve 'hakaret' suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu.

Özel'in belediye başkanına ettği küfürlere ilişkin şok bir değerlendirme gazeteci Uğur Dündar'dan geldi.

Halk TV'de canlı yayınlanan "Para siyaset" programında konuşan Dündar, Özel'e destek çıktı.

DÜNDAR, tartışmaya örnek olarak yargılanan şair Can Yücel’in bir duruşmada yaptığı savunmayı anlattı:

"Can Yücel yargılanıyor. Hakim diyor ki 'siz davacıya g.o.t. dediniz mi?' Can Yücel'in cevabı 'evet efendim g.t dedim' diyor. Hakim 'nasıl olur' diyor. 'Efendim Türkçe'de g.te g.t denir' diyor." 

ÖNCEKİ HABERLER
Satışa çıktı! Trabzonspor-Fenerbahçe maçının biletleri bakın ne kadar
Satışa çıktı! Trabzonspor-Fenerbahçe maçının biletleri bakın ne kadar
Emine Erdoğan'dan "Dünya Sigarayı Bırakma Günü"ne ilişkin paylaşım
Emine Erdoğan'dan "Dünya Sigarayı Bırakma Günü"ne ilişkin paylaşım
Sigara, insanlığın en büyük salgını... Sigara her gün 22 bin kişiyi hayattan koparıyor!
Sigara, insanlığın en büyük salgını... Sigara her gün 22 bin kişiyi hayattan koparıyor!
İspanyollardan ortalığı karıştıran Arda Güler iddiası: 'Kıskançlığı ağır basıyor'
İspanyollardan ortalığı karıştıran Arda Güler iddiası: 'Kıskançlığı ağır basıyor'
AK Parti'li Açıkkapı, CHP'nin deprem bölgesine yardımlarını eleştirdi
AK Parti'li Açıkkapı, CHP'nin deprem bölgesine yardımlarını eleştirdi
CHP'den istifa eden Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
CHP'den istifa eden Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
Mesut Özarslan'ın istifasının arkasında Meral Akşener mi var?
Mesut Özarslan'ın istifasının arkasında Meral Akşener mi var?
Sinan Burhan Özgür Özel'in Mesut Özarslan'a attığı küfürlü mesajları ifşa etti
Sinan Burhan Özgür Özel'in Mesut Özarslan'a attığı küfürlü mesajları ifşa etti
Bakan Kurum: "En büyük yıkımlar bile yeniden hayata çevrilebilir, zoru başardık"
Bakan Kurum: "En büyük yıkımlar bile yeniden hayata çevrilebilir, zoru başardık"
İzmir Buca Belediyesi işçileri mağdur! İş bırakma eylemine başladılar
İzmir Buca Belediyesi işçileri mağdur! İş bırakma eylemine başladılar
Manisa'da feci kaza! 6 kişi yaralandı...
Manisa'da feci kaza! 6 kişi yaralandı...
Multinet Up'tan dev ortaklık hamlesi! GetirYemek ve Starbucks ile imzaları attı
Multinet Up'tan dev ortaklık hamlesi! GetirYemek ve Starbucks ile imzaları attı