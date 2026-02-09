Özgür Özel'in küfürlü sözlerine Uğur Dündar'dan g.ö.t.'lü savunma

Gazeteci Uğur Dündar, CHP'den istifa eden Keçirören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a küfür eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i savundu. Canlı yayında konuşan Dündar, şair Can Yücel’in yargılandığı davada söylediği 'g.te g.t denir' sözlerini hatırlattı.

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, dün yaptığı yazılı açıklama ile CHP'den istifa ettiğini duyurdu.

Özarslan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine hakaret içeren mesajlar attığını açıkladı.

Özel ise iddalara ilişkin, "Anne-babasını katmadım ama siyasette öfke de hakaret de vardır" yanıtını verdi. Tartışmalar sürerken Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, konuyu yargıya taşıdı.

Özarslan'ın avukatı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na CHP Genel Başkanı Özür Özel hakkında 'tehdit' ve 'hakaret' suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu.

Özel'in belediye başkanına ettği küfürlere ilişkin şok bir değerlendirme gazeteci Uğur Dündar'dan geldi.

Halk TV'de canlı yayınlanan "Para siyaset" programında konuşan Dündar, Özel'e destek çıktı.

DÜNDAR, tartışmaya örnek olarak yargılanan şair Can Yücel’in bir duruşmada yaptığı savunmayı anlattı:

"Can Yücel yargılanıyor. Hakim diyor ki 'siz davacıya g.o.t. dediniz mi?' Can Yücel'in cevabı 'evet efendim g.t dedim' diyor. Hakim 'nasıl olur' diyor. 'Efendim Türkçe'de g.te g.t denir' diyor."