Sinan Burhan Özgür Özel'in Mesut Özarslan'a attığı küfürlü mesajları ifşa etti

CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan genel başkanının kendisine ve ailesine küfür ettiğini iddia etmişti. Özgür Özel ise yaptığı açıklamada ailesine küfür etmediğini söyledi. Sinan Burhan ise attığı twitle Özel'in yazdığı küfürlü mesajları ifşa etti.

AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, dün partisi CHP'den istifa etmiş ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine WhatsApp üzerinden küfürlü mesajlar yolladığını söylemişti. Mesut Özarslan şunları söylemişti:

- "Bu mesajlar; siyasi nezaketle, parti ahlakıyla, kamu sorumluluğu ve insanlıkla bağdaşmayacak hakaret, tehdit ve iftiralar içermektedir. Soruyorum; Bir genel başkan, belediye başkanına küfür eder mi? Özellikle aile değerlerimi ve kutsal varlığım annem ve merhum babamın dahi karıştırıldığı mesajlar karşısında; Cumhuriyet Halk Partili seçmene olan saygım ve sevgim baki kalmak kaydı ile artık Cumhuriyet Halk Partisi saflarında hizmet etmem söz konusu dahi olamaz"

ÖZGÜR ÖZEL : KÜFÜR ETMEDİM

İsmail Saymaz'a konuşan Özgür Özel ise küfür iddiasını reddetti ve şunları söyledi:

-“Aileme, anneme, babama küfretti” diyor; böyle bir şey yok. Söylediğim söz şu: “Sana hırsız dediler, seni çağırdım, sordum. ‘Yolsuzluğum, hırsızlığım yok, iftira ediyorlar’ dedin. Sana inandım, güvendim. Şimdi, hırsız diyenlere gidiyor, sana güvenenleri bırakıyorsun.

İŞTE KÜFÜRLÜ MESAJLARIN EKRAN GÖRÜNTÜSÜ

Gazeteci Sinan Burhan reddedilen küfür iddiasıyla ilgili sosyal medya hesabından ekran görüntüsü paylaşarak ifşalarda bulundu. Sinan Burhan'ın iddiasına göre Özgür Özel Keçiören Belediye Başkanına şu küfürleri yazmış:

"Köpek"

"S..ir git"

"Alçak köpek s..tir git"

"Yalaka"

"Karaktersiz p..ç"

İşte o ekran görüntüsü: