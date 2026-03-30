ABD Başkanı Trump: İran'da rejim değişikliğini başardık

ABD Başkanı Donald Trump, pazar gecesi yaptığı açıklamada "İran'da rejim değişikliğini başardıklarına inandıklarını" iddia etti.

Air Force One uçağında gazetecilere açıklama yapan Trump, "Gerçekten rejim değişikliği olduğunu söyleyebiliriz çünkü hepsi öldürüldüler" dedi.

İran'daki "ilk yönetimin yok edildiğini", "ikinci yönetimin de neredeyse tamamen ortadan kaldırıldığı" söyleyen Trump, "Şimdi ise daha önce kimsenin karşılaşmadığı, tamamen farklı bir grupla muhatabız. Bunu bir rejim değişikliği olarak görüyorum ve açıkçası oldukça makuller" ifadelerini kullandı.

"Müzakere yaparız ama sonra onları patlatmak zorunda kalabiliriz"

Trump İran'ın ABD ile anlaşma yapacağına inandığını, ama anlaşma yapmayabileceklerini de söyledi, "İran'la hiçbir zaman emin olamazsınız, çünkü müzakere yaparız ama sonra onları patlatmak zorunda kalabiliriz" diye konuştu.

Trump Pazar günü Financial Times gazetesine verdiği röportajda da, "İran'daki petrolü almak istediğini" söyleyerek, İran'ın petrol ticaretinin kalbi olan Hark Adası'na el koyabileceklerini söyledi.