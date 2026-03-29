Beşiktaş forvetini seçti! Yıldız isim için rekor bütçe

Beşiktaş forvetini seçti! Yıldız isim için rekor bütçe

Beşiktaş, gelecek sezon için transfer çalışmalarına erken başlayarak kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor ve bu kapsamda 60-70 milyon Euro seviyesinde bir bütçe oluşturmayı planlıyor.

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Beşiktaş, kadrosunu yeni isimlerle güçlendirmek istiyor. Transferde hata yapmak istemeyen siyah-beyazlı yönetimin, 60-70 milyon Euro seviyelerinde bir bütçe arayışında olduğu iddia edildi.

Beşiktaş yönetiminin, oyuncu satışlarından ciddi bir gelir hedeflediği aktarıldı. 

OYUNCU SATIŞI VE PROJELERLE EK GELİR OLUŞTURULACAK

Başkan Serdal Adalı'nın, Trabzonspor'un 8.5 milyon Euro'luk Muçi opsiyonunu, Cagliari'nin ise 12 milyon Euro'luk Semih Kılıçsoy opsiyonunu kullanmasını beklediği öne sürüldü.

Ayrıca Tüpraş ile stat isim sponsorluğu yenilenirken, Dikilitaş Projesi'nden gelen gelirlerle ek kaynak oluşturulması bekleniyor. 

TRANSFERDE İLK HEDEF FORVET

Sabah'ın haberine göre; hücum hattını dünyaca ünlü bir isimle güçlendirmek isteyen Kartal'da ilk hedef Patrik Schick.

Futbol Koordinatörü Serkan Reçber Avrupa’da görüşmelerini sürdürürken, teknik direktör Sergen Yalçın’ın da onay verdiği Çek golcü için Leverkusen ile temaslar başladı. Schick, bu sezon çıktığı 34 maçta 15 gol ve 4 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

