Netanyahu’dan Lübnan mesajı: İşgal genişletiliyor, saldırılar sürecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Kuzey Komutanlığı’nda yaptığı konuşmada Lübnan’ın güneyinde işgalin “güvenlik bölgesi” adı altında genişletileceğini ve saldırıların süreceğini açıkladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İsrail Ordusu Kuzey Komutanlığı'nda yaptığı konuşma, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşıldı.

İsrail ordusuna Lübnan'ın güneyinde halkın zorla yerinden edildiği bölgede "güvenlik bölgesi" adı altında işgalin genişletilmesi talimatı verdiğini kaydeden Netanyahu, İsrail'in kuzeyindeki durumu "temelden değiştirmeye" kararlı olduklarını ileri sürdü.

'SALDIRILAR SÜRECEK' TEHDİDİ

Netanyahu, hedeflerine ulaşana kadar güç ile hareket edeceklerini söyleyerek Lübnan'da saldırıların süreceği tehdidinde bulundu.

İRAN'IN ESKİ GÜCÜ YOK

Konuşmasında İran'a karşı büyük başarılar elde ettiklerini savunan Netanyahu, İran ve Hizbullah'ın eski gücünde olmadığını öne sürerek saldıran tarafın kendileri olduğunu itiraf etti.

Netanyahu, Suriye'nin güneyindeki tampon bölgeyi ve Gazze Şeridi'nin yarısından fazlasını işgal ettiklerini belirterek şimdi de Lübnan'da işgali genişlettikleri mesajını verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Sabiha Gökçen'de çok sayıda uçuş iptal edildi
Sabiha Gökçen'de çok sayıda uçuş iptal edildi
Kim Jong-un’dan Netanyahu'yu çıldırtacak karar! İdam emri...
Kim Jong-un’dan Netanyahu'yu çıldırtacak karar! İdam emri...
İran’dan ABD ve İsrail üniversitelerine tehdit
İran’dan ABD ve İsrail üniversitelerine tehdit
Özgür Özel’e ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan soruşturma başlatıldı
Özgür Özel’e ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan soruşturma başlatıldı
Sanchez’den İsrail’e din özgürlüğü tepkisi
Sanchez’den İsrail’e din özgürlüğü tepkisi
Nazilli’de sel felaketi: Mahsur kalan sürücü 4 saatte kurtardı
Nazilli’de sel felaketi: Mahsur kalan sürücü 4 saatte kurtardı
Mert Hakan Yandaş’ın cezaevi fotoğrafı ortaya çıktı
Mert Hakan Yandaş’ın cezaevi fotoğrafı ortaya çıktı
Hükümet ile ordu arasında gerilim! "Ordu çöküşün eşiğinde"
Hükümet ile ordu arasında gerilim! "Ordu çöküşün eşiğinde"
Eyyüp Kadir İnan'dan Özgür Özel’e seçim çağrısı
Eyyüp Kadir İnan'dan Özgür Özel’e seçim çağrısı
Paşinyan’a kilisede saldırı girişimi
Paşinyan’a kilisede saldırı girişimi
Tottenham’da Igor Tudor dönemi sona erdi
Tottenham’da Igor Tudor dönemi sona erdi
Özlem Çerçioğlu’ndan Özgür Özel’e sert tepki: Hesabını verecek
Özlem Çerçioğlu’ndan Özgür Özel’e sert tepki: Hesabını verecek