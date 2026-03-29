Eyyüp Kadir İnan'dan Özgür Özel’e seçim çağrısı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kuşadası’nda düzenlediği mitingde AK Parti’ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu yolsuzlukla suçlayarak seçim çağrısında bulunmuştu. Özel’in “Hodri meydan” sözlerine AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan sert tepki gösterirken, karşılıklı açıklamalarla siyasi gerilim yükseldi. İnan, Çerçioğlu’na destek verirken Özel’i ağır ifadelerle eleştirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gerçekleştirdiği mitingte CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na yönelik ağır ithamlarda bulundu.

Çerçioğlu’nu yolsuzluk yapmakla suçlayan Özel, CHP ve AK Parti'nin istemesi halinde seçimlerin yenilenebileceğini belirterek seçim çağrısında bulundu ve "Adayın Özlem’i çıkar karşımıza, koyalım sandığı ortaya, kararı Aydın versin. Hodri meydan" dedi.

"YÜREĞİN YETİYORSA BU PAZAR SANDIĞI KURALIM"

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Özel'in seçim çıkışına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. İnan, Özel'e "Madem o kadar cesursun, hodri meydan; gel Uşak’ta seçime gidelim, Ya da dur, daha da ileri gidiyorum: Yüreğin yetiyorsa gel bu pazar İzmir’de sandığı kuralım! Var mısın?" diyerek rest çekti.

"SEN HIRSIZLARIN KUKLASISIN"

Paylaşımında ayrıca Özlem Çerçioğlu'nun yanından olduğunu söyleyen İnan, Özel'e; "Bu blöfleri git, beceriksizliğinle 2 sene içinde geriye götürdüğün illerde yap! Savunduğu hırsızların diliyle konuşmayı siyasette marifet sanan bu zihniyete net söylüyoruz: Sen, sana 'sevimli şempanze' diyen hırsızların kuklasısın" dedi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Eyyüp Kadir İnan şu ifadelere yer verdi;

Siyasi tarihimizin en çapsız, en vizyonsuz ana muhalefet başkanımsı şahsı ile karşı karşıyayız... Kendi partisi resmen bir çukura dönmüş, ahlak erozyonu her alanda, yönettikleri belediyelerde paçalardan akarken, çıkmış utanmadan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve partimize dil uzatıyor… Misliyle iade ediyoruz! Kendi genel başkanlık koltuğuna kurultayda rüşvetle, delege borsasıyla oturduğu için; başkalarının ortaya koyduğu her demokratik tercihi ve onurlu duruşu kendi çapsızlığıyla, kendi kirli zihniyetiyle değerlendirmesine şaşırmıyoruz. Tüm CHP’liler artık 'CHP içinde durulacak parti olmaktan çıktı' diye bas bas bağırıyor!

Biz Özlem Hanım'ın duruşunun sonuna kadar yanındayız! Özlem Hanım, Aydınlıların Büyükşehir Başkanıdır; Aydın'ın hakkını, hukukunu koruyor. Sen ise imar rantçılarının genel başkanısın Özgür Özel! Hırsızların hakkını savunuyorsun. Bir rehineye düşen görev bu çünkü. Çıkmış bir de aklınca 'Hodri meydan, Aydın'da seçime gidelim' diye şov yapıyor. Madem o kadar cesursun, hodri meydan; gel Uşak’ta seçime gidelim! Ya da dur, daha da ileri gidiyorum: Yüreğin yetiyorsa gel bu pazar İzmir’de sandığı kuralım! Var mısın? Bu blöfleri git, beceriksizliğinle 2 sene içinde geriye götürdüğün illerde yap! Savunduğu hırsızların diliyle konuşmayı siyasette marifet sanan bu zihniyete net söylüyoruz: Sen, sana 'sevimli şempanze' diyen hırsızların kuklasısın! Kasketinle şov yapmayı bırak ve önce o çukura dönmüş partini topla!